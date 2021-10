La triste verdad detrás del video viral de Juan Gabriel ante caída de Facebook, Instagram y WhatsApp

Ante la caída por horas de redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp, los usuarios invadieron Twitter con memes al respecto, y el rostro de Juan Gabriel apareció dentro de las tendencias.

El video de una entrevista se volvió viral, pues El Divo de Juárez describía, muy a su estilo, la situación por la que millones de personas pasaron este 4 de octubre de 2021, al decir: "Yo no tengo teléfono, no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo WhatsApp, nomás me tengo yo".

Se trata de la última entrevista que Juan Gabriel concedió al programa 'Suelta la sopa', al darse cuenta de que era parte de Telemundo, luego de que se presentó en los premios Billboard de 2016 y donde se transmitió su bioserie en Estados Unidos.

En chanclas y bata, las cámaras captaron al cantante en un aeropuerto de Florida. Era casi una misión imposible entrevistarlo bajo esas circunstancias, pero El Divo accedió a detenerse y hablar, aunque tristemente presagió que Dios detendría todos los planes que tenía, pues murió 4 meses después de la entrevista.

"No hablo de mis planes porque Dios siempre me los echa a perder. Trato de cumplir con lo que está estipulado en un plan, en contratos...", dijo en referencia a la extensa gira de conciertos que tenía programados durante el 2016, año en el que murió, el 28 de agosto.

Comentó que cuidaba su voz: "Siempre estando mejor de la garganta y hablar menos, porque si la palabra es oro, callar es plata. Lo único que hago es cantar, porque me canso mucho de hablar".

También adelantó un plan que tenía, y que ya no se pudo concretar: "Voy a ir a Viña del mar pronto y les voy a llevar un show único y espectacular porque hace muchos años que no voy".

Y entonces dijo la famosa frase viral: "Gracias a que me alcanzó el internet, pueden tener acceso a todo; aunque no quiera que sepan dónde estoy, ya saben donde estoy. Yo no tengo teléfono, no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo WhatsApp, nomás me tengo yo".

Con la genialidad que lo caracterizaba, convirtió aquella frase en una melodía. En 2016 se viralizó también el video, y durante sus últimos conciertos, el cantante incorporó sus famosas palabras sobre no tener redes sociales a la canción 'Déjame vivir'. Sus coristas la cantaban así:

