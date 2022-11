"La playera que está en el piso es la mía": Andrés Guardado habla del caso Messi-Canelo

Con sus mensajes contra Lionel Messi, Saúl Canelo Álvarez detonó respuestas que lo han puesto contra las cuerdas.

"Quizá Canelo no entiende lo que pasa en un vestuario", declaró hoy Andrés Guardado, el mediocampista mexicano que juega su último mundial y que salió lesionado en el juego en el que México perdió contra Argentina.

El Canelo Álvarez escribió el domingo, un día después del partido, un mensaje en Twitter en el que amenazó con ajustar cuentas en caso de encontrarse con Messi. "Que ruegue para que no me lo encuentre", escribió luego de ver un video en el que aparece el futbolista argentino en el vestuario y con una playera de México en el piso. En las imágenes se ve que Messi la patea pero como un accidente mientras se quita los tachones.

Cesc Fábregas, jugador español que fue compañero de Messi en el Barcelona, fue de los primeros en responder al Canelo para explicarle que las playeras sucias suelen terminar en el piso.

Luego fue el Kun Agüero, a quien el Canelo le respondió también en forma amenazante: "Tú también cabrón… me escribías ay ay canelo y ahora mam... no seas hipócrita".

Finalmente, hoy Andrés Guardado salió a defender a Messi y explicarle al Canelo lo que pasó:

“Sé la persona que es Leo. Quizás, Canelo no entiende lo que pasa en un vestuario. A mí me parece una tontería. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo. Lo que se ha generado es para vender algo o generar polémicas”, dijo Andrés en entrevista con TyC Sport.

De hecho, Andrés explicó que la playera que patea Messi es la suya: “La playera del piso era la mía y me quedé con la suya e igual la puse en el piso porque es cómo ordena utilería”.

"Me aparece una tontería de lo que se está hablando porque no tiene importancia"

