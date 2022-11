La pelea de Hugo Sánchez contra Antonio Carlos Santos por Emma Portgual

Hugo Sánchez Márquez y Emma Portugal fueron un matrimonio feliz durante 8 años. Se casaron en 1982 después de vivir un noviazgo romántico y juvenil (el papá de ella, Alfonso Portugal, era entrenador de Hugo en la selección juvenil) por lo que vivieron juntos los años más exitosos del fubtolistas en México (donde fue el máximo goleador con Pumas) y en España (donde logró ser el Pentapichichi).

En enero de 1990, sin embrago, el diario El País dio la noticia qude que la pareja había comenzado los trámites de su divorcio y que llevaban varios meses separados.

Fue el propio papá de Emma quien confirmó la noticia al explica que la fama inusitada de Hugo y la distancia provocaron una "grieta" en el matrimonio.

Años más tarde, Emma Portugal narraría su lado de la historia, según la cual Hugo Sánchez se llegó a sentir "superior" a todos, por lo que pretendía dcitar la vida de los demás. "A mí un día me dijo, 'tú no vuelves a España porque yo me siento mal emocionalmente, tú te quedas en México'".

También narró que lo descubrió en plena infidelidad justo cuando ella ya había decidido pedirle el divorcio.

Un año después, Emma comenzó una relación con el futbolista del América Antonio Carlos Santos, a quien describe como una "persona humilde e increíble, real y honesta".

Cuando Hugo Sánchez vuelve a México y es contratado por el América, coincide con Antonio, quien ya se había casado con Emma Portugal.

Óscar Ruggeri, el defensa internacional y campeón del mundo con Argentina, también estaba en ese equipo y narra la anécdota delas peleas que tenían en el vestido.

"Hugo me decía, porque yo me sentaba junto a él: dile al esclavo que cuando yo llamo a casa, que no conteste él, que yo quiero hablar con mis hijos'. Y Antonio estaba enfrente y lo escuchaba, pero ahí iba yo a decirle: Antonio, ya lo oíste, que no contestes".

De acuerdo con la anécdota de Ruggeri, Antonio Carlos Santos respondía con sarcasmo: "Dile a Hugo que mande más plata, que no nos está alcanzando".

Finalmente, Santos y Emma se fueron a Portugal, a donde Antonio fue contratado para jugar con el Oporto. Emma asegura que eso fue provocado por una petición del propio Hugo, quien le dijo a la directiva del América que firmaría con el equipo con la condición de que Antonio saliera del equipo.

