JusticiaParaHugo: Indignación por asesinato de Hugo Carbajal y lo que dijo su mamá en vivo

El caso de Hugo Carbajal invadió las redes sociales porque exigen justicia por su asesinato. Ocurrió cuando el joven de 15 años de edad asistió el pasado sábado 2 de abril a una fiesta en Zona Esmeralda, cerca de Naucalpan y Atizapán, en el Estado de México.

Un sujeto identificado como Mauricio “N” tuvo un altercado con Hugo; testigos señalan que le reventó una botella en la cabeza y le causó varias heridas en el cuello.

Circulan videos donde se ve al joven desangrándose mientras sus amigos piden auxilio. El joven falleció después de ingresar al hospital con un choque hipovolémico, perdió los signos vitales derivado de las cortadas en el cuello con la botella.

Amigos y familiares cerraron Periférico Norte a la altura de las Torres de Satélite, en el Estado de México, para exigir justicia. Durante más de 10 horas la principal vía de comunicación de la zona fue afectada, y hasta la madrugada de este 6 de abril abrieron la circulación, aunque permanece un campamento de los manifestantes.

La mañana de este 6 de abril, la señora Maureen Amaro visitó 'Venga la alegría' para hablar del caso. Flor Rubio la recibió con un abrazo y ambas lloraron, pues se conocen desde hace tiempo.

"Si estoy aquí con Flor es un tema porque ella es madre como yo y nuestros hijos iban juntos (al colegio). Nos fuimos a San Luis Potosí y nos trajimos el segundo lugar de futbol representando al Estado de México", dijo la mamá de Hugo.

La madre recordó los últimos momentos con su hijo: "Al medio día nos comimos unos taquitos de La Cada de Toño que le gustaban mucho. Fíjate qué golpe me ha dado la vida. Estábamos comiendo y le dije 'el día que me muera tú te paras en el malecón, echas las cenizas al mar y te comes un cucurucho de maní'. Me fui a caminar, me dijo 'Mi papá me va a llevar a una fiesta', y es el último contacto que tuvimos".

Quienes conocían a Hugo lo recuerdan como un apasionado del futbol americano. Fue enterrado el lunes pasado y en redes sociales exigen que se detenga al agresor con el hashtag #JusticiaParaHugo.

A través de Twitter, circula un relato del supuesto asesino. No está confirmado si se trata de él ni de la veracidad de lo que publica.