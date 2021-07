James se hizo viral y ya traspasó la boda que planeaba con su ex ¡tras 6 meses de novios!

A sus 33 años, James Flores tiene 3 hijos y planeaba boda con una joven que conoció en enero pasado, pero canceló todo y traspasó todo lo que ya había pagado.

En redes sociales se hizo viral su publicación, donde anunciaba que pedía 60 mil pesos por todo lo que ya tenía reservado para su fallida boda en octubre, que incluía salón, menú de dos tiempos, refrescos y hasta pirotecnia.

Fue tal la fama que ganó en redes sociales, que un programa de la cadena Multimedios, en Monterrey, Nuevo León, lo invitó a la televisión la noche de este 14 de julio.

Ahí, James Flores contó que decidió no casarse porque la que sería su ex esposa no atendía bien a sus hijos, quienes ya se mostraban incómodos con ella.

"Mis hijos no querían salir con ella, íbamos a comer, al cine, y ellos no querían. Tienen 15, 14 y 9 años", dijo James. Pero sorprendió que a la que sería su esposa la conoció apenas en enero de este año, por medio de las redes sociales.

"Fue muy rápido, fluyó. Me enamoró, yo me separé hace 8 años, y estuve soltero toda mi vida. Sentíq ue me había enamorado. Ella sabía que tenía 3 hijos, nos llevábamos bien, pero luego empezó a cambiar", dijo a Adrián Marcelo.

"Le ganaron los celos y ya no estaba de buen humor", dijo el joven, aunque negó que hubiera violencia doméstica.

Para su fortuna, encontró quienes aprovecharan la oferta que lanzó en Facebook, y una pareja se podrá casar con lo que él ya había reservado.

"Amo a la que era mi futura esposa. Pero pues yo ya recuperé mi dinero", dijo en TikTok.

"Tuvimos una relación de novios, yo tengo 3 hijos, yo busco una mamá para ellos, y pues si no quiere a mis hijos no puedo aceptar casarme con ella. No es la atención que yo quiero con mis hijos, prefiero quedarme como papá soltero", dijo James



