Fue rechazado de la UNAM y ahora tiene un imperio sonidero

Cuando Gerardo Echavarría llegó a Neza, hace 49 años, las calles no estaban pavimentadas, eran pura terracería. Y cuando llovía, era prácticamente lodo. Junto a sus padres y sus hermanos llegó a vivir a Poniente 23 en la colonia La Perla, en un cuarto con techo de lámina y donde sólo había una cama en la que se dormían todos. La precariedad era absoluta, y para sobrevivir, muy joven Gerardo empezó a trabajar de zapatero, luego en una lechería, además de que los domingos se iba junto a sus padres a vender gelatinas, jugo de naranja o tacos de canasta.

“La neta, empecé desde abajo y sí me la he rifado”, recuerda con nostalgia el hoy líder del sonido Perla Antillana. Pese a las carencias, sus padres se esforzaron por darles a sus hijos educación y valores. “Terminé la vocacional y dos veces hice mi examen para ingresar a la UNAM, pero me rechazaron a pesar de que yo tenía promedio de 9.7, así que estuve en los comités de lucha del CCH Vallejo, Oriente y Naucalpan. Luego hice mi examen para el Poli y entré a la ESCA, donde estuve dos semestres”. Su intención, dice, era estudiar Administración, pero la cosquillita del sonido ya había germinado y pronto dejó la escuela para dedicarse de lleno a la música.

GENTE FELIZ “Me llamaba la atención eso de convivir, y desde joven siempre me ha gustado que la gente sea feliz, que conviva y no haya problemas; además, ya desde entonces me encantaba la música tropical, la salsa y la cumbia”.

Así que a los 17 años decidió dedicarse por completo al sonido. Nacía Perla (por la colonia donde vivía) Antillana (por las islas, básicamente Cuba y Puerto Rico, pueblos fiesteros y musicales). Sólo había un problema: tenía la música pero no el equipo.

“Empecé con una consola, y mi papá, que era un obrero, me ayudó a adquirir mis cosas. También la persona de la Conasupo me trajo equipo de Estados Unidos. Esa ayuda y mis ganas de sobresalir fueron fundamentales. Por fortuna, me empezaron a contratar y me empezó a ir bien”, recuerda. ¿Alguna vez te arrepentiste de dejar la escuela? Nunca, porque gracias al sonido he conocido mucha gente y, sobre todo, conocí a mi esposa.

TRIUNFA EL AMOR Una ocasión lo contrataron para tocar en unos XV años y quedó impactado por Norma, la festejada. Él tenía 10 años más, pero esa diferencia de edades no lo detuvo. Enamoró a la quinceañera y un año después se casaron. El papá de ella no aceptaba el enlace, y aunque su hija pronto quedó embarazada, él estaba determinado a echar para atrás ese matrimonio.

“No te miento, durante 11 años mi suegro venía casi a diario a machetear en la calle, nunca aceptó, pero al final triunfó el amor”, rememora. Hoy, Norma y Gerardo llevan 35 años de casados y tienen tres hijos: Gerardo (licenciado en Negocios Internacionales), Nayeli (licenciada en Administración de Empresas) y Perla (estudiante de Pedagogía).

AVENTURAS SIN FIN La vida de Gerardo ha sido un vaivén de emociones. Desde que en 1993 pasó a Estados Unidos de indocumentado, no ha tenido tiempo para aburrirse. Esa ocasión Perla Antillana y La Changa fueron contratados para tocar en el Hollywood Palladium. De los 30 elementos que iban, a 28 los agarró la migra. Sólo Gerardo y Ramón Rojo se salvaron porque se metieron al río de agua helada. Y aunque temblaban ateridos, soportaron el intenso frío para no ser apresados por los policías gringos. Varias veces ha pasado en las mismas circunstancias, de mojado, con papeles falsos, por ello, un par de ocasiones ha estado preso hasta por periodos de un mes en cárceles estadounidenses. En México también ha estado detrás de los barrotes hasta cuatro veces por distintas faltas administrativas.

TRAGEDIA En el 2000, un suceso enlutó su vida. Perla Antillana tenía un tour de cinco días para tocar en Tultepec, Toluca, Cuernavaca e Izúcar de Matamoros. A punto de concluir la pequeña gira, el tráiler que habían contratado se volteó. El saldo fue de tres muertos y cuatro heridos. Y millones de pesos perdidos. El golpe emocional fue brutal. A la muerte de sus amigos se suman las demandas laborales, problemas con Hacienda y la pérdida de propiedades y dinero. Gerardo no quería saber nada del sonido. Se entregó al alcohol. Fueron casi dos años en que lo perdió prácticamente todo. Hasta que en 2002 lo contrataron de nuevo en EU y se fue allá durante siete meses. Regresó para finiquitar deudas y retomar las riendas de Perla Antillana. Gerardo vive hoy plenamente feliz al lado de su esposa e hijos. Y con 43 años de historia, Perla Antillana es hoy un referente del movimiento sonidero, y el futuro luce promisorio. “Ojalá acabe pronto la pandemia para seguir llevando nuestra música a todas partes y alegrar corazones”, concluye Sonido Perla Antillana.

