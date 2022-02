Flor Amargo admite vivir en soledad y tener como novios... a sus instrumentos

Flor Amargo se ha hecho de un nombre desde que se volvió famosa en internet gracias a sus tocadas callejeras, pero no es ninguna advenediza, desde los seis años toca el piano y estudió en el Conservatorio Nacional de Música en México y también realizó cursos en Italia, así que no cabe duda que su pasión es la música, por lo que, admite, ha sacrificado todo por esta carrera, incluso el amor para el que dice no tiene tiempo, y agrega durante la charla que tenemos con ella en un estudio de grabación al sur de la Ciudad de México: “Mis novias son mis guitarras, y mis novios, mis instrumentos”, esto a propósito del lanzamiento de su próximo disco y su presentación en el Auditorio Nacional.

Con las emociones a flor de piel porque comienzas a grabar un disco de duetos... Estoy muy contenta con la preparación de De chile, mole y pozole, y de comenzar este trabajo con Carlos Cuevas, quien es una leyenda de la música, una de las voces que, para mí, es de las que más transmite sentimientos y emociones.

Este disco es el preámbulo de tu concierto en el Auditorio Nacional... Sí, es un disco de duetos de todos los estilos, por eso se llama De chile, mole y pozole, y tendrá hasta banda; todo lo estaré cantando el próximo 13 de octubre.

Carlos Cuevas es tu primer invitado en este disco, ¿por qué lo elegiste? Su voz, su talento, su expresión, la interpretación... Cuando lo conocí me sorprendí al verlo porque yo era su fan. Luego lo contacté y le propuse que cantáramos juntos.

Cantarás un cóver con él… Sí, se llama Nuestro juramento, de Julio Jaramillo; es una canción que me trae mucha nostalgia porque era la favorita de mi abuelita, y ella falleció el año pasado (2021).

¿Cómo fue la selección de las canciones y artistas que te acompañarán en este disco? Las 10 canciones que conforman el álbum surgieron después de una separación, y todos los artistas que estoy invitando comparten conmigo no sólo la música, sino la manera de ver la vida, y con todos ellos siento el corazón y una vibra increíble. Grabaré con Alex Lora, La Auténtica Santanera y Factor Cumbia.

¿Hay temas inéditos? Habrá cóvers y temas inéditos, de todo.

¿En los temas inéditos, a qué le cantarás? Al desamor. También hay una canción que se llama Nunca me cogiste… de la mano al caminar; este sencillo es una onda norteña alegre que se hizo a raíz del desamor.

¿Eres muy romántica? No, es que yo vivo para la música, no tengo tiempo para el amor. Estoy soltera y sin compromiso; feliz de estar conmigo misma. Mis novias son mis guitarras, y mis novios, mis instrumentos.

Tienes una historia de superación personal y artística, ¿qué tanto has sacrificado para llegar a donde estás? Todo, le he invertido todo de mí a esta carrera, desde los seis años que comencé en el piano, a los 12, que me decidí a formar una banda... Ha sido un camino largo y lleno de esfuerzo, me ha costado el hecho de que apenas hace unos años la gente comenzó a reconocerme, pero llevaba años de estar picando piedra.

Ahora cantarás en el Auditorio, pero vienes de hacerlo en las calles... Yo sigo cantado en la calle porque ese es el escenario más puro, ahí no hay estructura ni organización.La espontaneidad me ha enseñado todo. En la calle surgieron muchos arreglos de canciones, el nombre de mi disco y el significado de Flor Amargo. La calle es una escuela que te enseña cómo la actitud es un valor muy importante, te da las herramientas para tener seguridad, respeto por el público. La calle es dura.

La calle, así como te ha dado satisfacciones, también te ha dado lecciones… La calle es cruel también, hay personas que no se ponen la mano en el corazón. Una vez me lanzaron unas monedas, la vez que la policía me quitó mis instrumentos... Se aprovechan de ti y te roban. La calle es salvaje, pero tiene una belleza muy especial. Flor Amargo viene del escenario callejero.

