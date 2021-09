Exhiben a papás que, frente a sus hijos, ponen pelo en la comida ¡para no pagarla!

A través de redes sociales como TikTok y Twitter, una empresaria restaurantera exhibió a una familia que hizo un montaje con tal de no pagar la comida que disfrutaron con sus hijos.

La cámara de seguridad de un restaurante en CDMX evidenció cómo unos padres de familia se ponen de acuerdo para poner pelo en la comida después de que la mesera les sirvió sus platillos.

La situación por la que la dueña del restaurante evidenció esto fue porque era la segunda vez que sucedía con la misma familia.

El video deja evidencia de que la madre se arranca el pelo y se los da a su esposo e hijos para ponerlo en sus alimentos. Todo lo hacen cuidando de que ningún empleado los descubra.

Una vez preparado el montaje, se indignan con los empleados con tal de irse indignados, y sin pagar la cuenta.

"El señor me empezó a gritar, me empezó a decir que éramos unos puercos, que si no sabíamos hacer nuestras cosas. (...) No es justo que nos quieran hacer este tipo de cosas nada más porque quieren una comida gratis. Si no tienen dinero, no vengan a comer y ya", dijo la mesera en el video que circula en redes sociales.

