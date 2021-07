Escándalo por Tokio 2020: Paola Espinosa y el polémico tuit que luego borró

Tras el cuarto lugar de México en trampolín de 3 metros en Tokio 2020, la clavadista Paola Espinosa publicó un polémico tuit que luego borró y tuvo que explicar.

"Era mi turno en Tokio 2020, no hubo medalla para México. Lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández, como dueñas de la plaza 3 mts. Sincronizados, medallistas mundiales y estar entre esas ocho parejas mundiales, les dimos el diploma olímpico”, escribió.

"Era tan viable", sentenció la clavadista.

Pero en redes sociales se armó escándalo porque la polémica alcanzó a Ana Gabriela Guevara, pues el 17 de junio, la Federación Mexicana de Natación hizo publica la lista de los clavadistas que irían a Tokio, en la cual no se incluyó a Espinosa.

La clavadista indicó que la decisión de no incluirla fue por no apoyar a la directora de la CONADE, Ana Guevara, quien, por su parte, subrayó que la decisión se debió al control técnico.

Tras la polémica, Paola quiso calmar las aguas: "Fans y no fans, no se peleen, no es nada contra las atletas, el tema es contra el proceso selectivo y quienes lo avalaron así que sean felices".

"Reitero que mi mensaje no es en contra de ningún atleta, si así se interpretó no era la intención, mi denuncia es contra los procesos selectivos no claros y quienes los avalan. Todo lo mejor para todos los atletas que lograron el sueño de #Tokyo2020", dijo.

Y anunció: "Elimino el mal interpretado y desafortunado texto. Mi apoyo a todos mis compañeros".

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!