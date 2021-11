Es de "muy alto riesgo" y lo que se sabe hasta ahora de la variante Ómicron de COVID-19

Reportada por primera vez hace menos de una semana a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Sudáfrica, la variante ómicron se detectó desde el Pacífico hasta Europa, pasando por Canadá, llevando a una cuarentena de países a anunciar nuevas restricciones de viaje.

La nueva forma del virus, cuyo descubrimiento ha causado pánico en todo el mundo, es de "muy alto riesgo", advirtió el lunes la OMS.

- Orígenes -

No está claro dónde se originó exactamente la variante, pero se "señaló" por primera vez en Botsuana antes de ser detectada en Sudáfrica, según el epidemiólogo Salim Abdool Karim.

Sudáfrica anunció el 25 de noviembre que tenía casos en su territorio. Para entonces, también se habían registrado casos en Hong Kong, Israel y Bélgica. El virus está ahora presente en al menos once países.

- Transmisibilidad -

En Sudáfrica, la mayoría de las nuevas infecciones ya están relacionadas con ómicron, donde la tasa diaria de casos positivos está aumentando rápidamente, pasando del 3,6% el miércoles al 9,8% el domingo. Se proyectan 10.000 casos diarios en breve.

Estas cifras sugieren que la variante tiene un gran potencial de propagación. "Se ha demostrado que algunas de las mutaciones permiten que el virus se propague fácil y rápidamente. Por esta razón, sospechamos que la nueva variante se extenderá rápidamente", afirma el profesor Moshabela.

- Vacunas vs. Omicron

Las vacunas anticovid creadas hasta ahora podrían tener dificultades para combatir la variante ómicron y llevará meses ultimar un nuevo inmunizante eficaz contra esa cepa, declaró el presidente del laboratorio estadounidense Moderna al diario Financial Times.

Stephane Bancel declaró al rotativo, en una entrevista publicada el martes, que los datos sobre la eficacia de las vacunas actuales contra la nueva cepa llegarán en las próximas dos semanas pero que, aún así, los científicos no son optimistas. "Todos los científicos con los que he hablado [...] sienten que 'esto no va a ser bueno'", dijo al periódico.

El presidente ejecutivo de Moderna indicó al Financial Times que podría producirse una "disminución importante" de la eficacia de las vacunas actuales contra el covid-19.

Moderna está trabajando en un inmunizante específico contra ómicron, así como el laboratorio estadounidense Pfizer, según indicaron ambas empresas. Según Bancel, Moderna espera suministrar entre 2.000 y 3.000 millones de dosis de esa fórmula en 2022, pero avisó que centrar toda la producción en las vacunas contra la variante ómicron sería peligroso, pues las otras cepas del virus siguen en circulación.

Viajes vs. Omicron

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el martes que las prohibiciones generales de viajar no evitarán la propagación de la nueva variante ómicron del coronavirus y pidió a los países que adopten un enfoque basado en la evaluación de riesgos.

"Las prohibiciones generales de viajar no impedirán la propagación internacional y suponen una pesada carga para las vidas y los medios de subsistencia. Además, pueden tener un impacto negativo en los esfuerzos sanitarios mundiales durante una pandemia al disuadir a los países de informar y compartir los datos epidemiológicos y de secuenciación", dijo la OMS en un documento técnico.

La gran incógnita sigue siendo la gravedad de los casos. La detección de la variante es demasiado reciente como para que los expertos hayan tenido tiempo de determinar la gravedad clínica de los casos de ómicron.



