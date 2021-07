El emotivo detalle que seguramente no notaste del sexy abanderado de Tonga

Uno de los detalles que llamó la atención en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, fue el atleta Pita Taufatofua, quien llegó sin camisa y repleto de aceite.

Los memes estallaron con su sola presencia, pero hubo un detalle que seguramente no notaste. Asistió con un traje tradicional de la danza de Tonga me'etu'upaki, pero portaba un collar.

El deportista interdisciplinario lució un collar de nácar y perla, muy significativo para él, pues se lo dio su madrastra antes de morir.

En su cuenta de Instagram, Pita ya lo había mostrado, con un mensaje que confirma lo significativo que fue portarlo durante la ceremonia de apertura de Tokio 2020.

Pita Taufatofua en Tokio 2020. Foto: Getty images

"Para aquellos que perdimos, siempre estarán en una perla, en la seguridad de nuestros corazones... Ha sido un año difícil para todos alrededor del mundo, con enfermedad y tristeza. Honro a aquellos que hemos perdido, que siempre estén con nosotros".

"Para mi madre Rosemary, quien soportó desafío tras desafío y continúa luchando e inspirándonos con una sonrisa, estoy asombrado por tu fuerza. Para mi padre, esta perla negra fue el último regalo que Neta me dio antes de morir. Lo más triste que he visto en mi vida fue que te despediste cuando ella se fue a su último viaje. Lamento que no pudimos estar allí".

Para aquellos que perdimos... serán recordados".

Pita se desempeña en la categoría de 80 kilos de Takwondo. Tiene 36 años y es uno de los atletas más famosos de su país. Estudió Ingeniería Marítima, es embajador de UNICEF y es activista contra el cambio climático.

