'El Patio': Así buscan revivir las glorias del legendario centro de espectáculos

Han pasado casi tres décadas desde que El Patio, uno de los centros nocturnos más importantes de la Ciudad de México, cerró sus puertas. El que fuera escenario de grandes artistas y eventos irrepetibles como la primera entrega del Premio Ariel en 1947, está a punto de ser destruido.

Es por eso que el investigador Enrique Vélez, sobrino nieto de los primeros dueños, busca preservar la memoria del lugar a través del libro El Patio: Crónica de un espectáculo, mismo que le llevó casi cinco años de labor. “Mi papá trabajó ahí desde los 12 años, y me contó un sinfín de anécdotas que me sé de memoria; cuando él murió, en 2016, comencé a escribir este libro buscando rescatar la historia de mi familia y de un lugar tan emblemático para muchos mexicanos. Hice una investigación profunda, y con ayuda de la familia reuní material fotográfico que no se ha visto antes”.

“MI INTENCIÓN ES QUE SU HISTORIA SE CUENTE EN CINE O EN UNA SERIE”

El Patio en CDMX

El local funcionó por casi 56 años, y por su pista desfilaron José José, Marlene Dietrich, Juan Gabriel, Edith Piaf, Los Panchos, Judy Garland, Pedro Vargas, Ray Conniff, Germán Valdés “Tin Tan”, Sammy Davis Jr., Charles Aznavour y los Platters, entre otros.

“Mi intención es que quede un precedente con el libro y que, en determinado momento, la leyenda de El Patio pueda ser contada en una serie o en una película, pues retrata a México desde los años 30 hasta la época contemporánea”, agregó Vélez.

Aunque su familia dejó de administrarlo desde 1969, le preocupa el destino que ha tenido y aún pueda tener el lugar, hoy amenazado con ser demolido. “Como era un predio prácticamente abandonado, hace cuatro años fue adquirido por la firma de arquitectos Sordo Madaleno, ya que esa cuadra, donde se ubica El Patio y el cine Bucareli, así como la que está enfrente, forman parte de un proyecto llamado Reforma-Colón.

Ahí se busca construir uno de los complejos habitacionales y comerciales más grandes de Latinoamérica. Evidentemente no les importa preservar la historia del lugar, y a pesar de que la fachada tiene más de cien años de antigüedad, ni siquiera el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha buscado frenar su destrucción”.

JUAN GABRIEL Y RAPHAEL INTENTARON COMPRARLO

“Sé que, incluso, el ingeniero Carlos Slim quiso comprar toda esa cuadra, pero no se le vendió. Luego, Juan Gabriel intentó adquirir en específico El Patio, y tampoco lo logró. El último que buscó comprarlo fue el cantante español Raphael, pero nunca se pudo concretar ninguna de esas ofertas”, reveló el historiador.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!