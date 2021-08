El Comité Paralímpico Mexicano se une a #WeThe15

El Comité Paralímpico Mexicano (COPAME) se unió a las múltiples organizaciones internacionales líderes para lanzar WeThe15, la campaña que aspira a ser el mayor movimiento de derechos humanos que represente a los 1.200 millones de personas con discapacidad del mundo.

Este jueves 19 de agosto y a días de que inicien los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, se lanzó WeThe15 que se encuentra encabezada por el Comité Paralímpico Internacional (IPC) y la Alianza Internacional de la Discapacidad (IDA).

El objetivo es acabar con la discriminación hacia las personas con discapacidad y actuar como un movimiento mundial que haga campaña pública por la visibilidad, la accesibilidad y la inclusión de la discapacidad.

Este movimiento reúne la mayor coalición de organizaciones internacionales del mundo del deporte, los derechos humanos, la política, las empresas, las artes y el entretenimiento.

¿Quiénes están tras WeThe15?

Por primera vez en la historia, el IPC, Olimpiadas Especiales, la Fundación de los Juegos Invictus y el Comité Internacional de Deportes para Sordos (Deaflympics) se han unido para aumentar la sensibilización y la comprensión de los problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad en todo el mundo.

A ellos, se unen la Alianza Internacional de la Discapacidad, los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la UNESCO, la Campaña de Acción de los ODS de las Naciones Unidas, la Comisión Europea, The Valuable 500, Global Citizen, Global Disability Innovation Hub, la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas (UNAOC), el Consorcio Internacional de la Discapacidad y el Desarrollo, C-Talent, Global Goals Advisory, ATscale - the Global Partnership for Assistive Technology, Zero Project, y la Alianza Mundial de Organizaciones de Tecnología de Asistencia (GAATO).

Monumentos de color púrpura

Para celebrar el lanzamiento de la campaña, se iluminaron de color púrpura más de 125 lugares emblemáticos de varios países y zonas horarias.

Entre los monumentos figuran el Empire State Building de Nueva York, el Skytree y el Rainbow Bridge de Tokio, el Jet d'Eau de Ginebra, la Torre Ostankino de Moscú, el Coliseo de Roma, el London Eye y las cataratas del Niágara en Canadá y Estados Unidos.

México se une al iluminado color púrpura de algunos de sus edificios emblemáticos entre los que se encuentran el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución, la Fuente de Petróleos y Bellas Artes.

Cabe resaltar que el color violeta ha estado asociado con la comunidad de personas con discapacidad desde hace mucho tiempo, pero esta será la primera vez que exista un símbolo vibrante, positivo y altamente visible que pueda unir a la comunidad y llamar a un cambio práctico.