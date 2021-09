'El 7 de septiembre': ¿A quién le escribieron esa canción de Mecano?

El grupo pop más importante de la historia de España se anotó varios éxitos durante su trayectoria, incluida el clásico 'El 7 de septiembre', que este 2021 cumple 30 años desde su lanzamiento.

Cada año, dicha fecha está marcada en el calendario, y sirve no solo para recordar al trío integrado por Ana Torroja, José María y Nacho Cano, sino para darle el lugar que se merece el que fue el primer sencillo del disco 'Aidalai' de 1991.

Junto a 'La Fuerza del Destino', 'El 7 de septiembre' fue dedicada por Nacho Cano a Coloma Fernández Armero, escritora y poeta asturiana.

Todo ocurrió porque el integrante de Mecano y Coloma se encontraron la noche del 7 de septiembre de 1981 en un bar de Madrid en plena 'Movida'. La pareja había estado 8 años juntos, en lo que Coloma describe como "una historia preciosa, intensa, muy potente, un amor enorme".

En entrevista con Vanity Fair España, la poeta admite que de la canción, la conmovió mucho la frase 'aunque empeñados en soplar/hay llamas que ni con el mar'. "Cuando escuché la canción, sabiendo ya que nuestra ruptura era definitiva, supe que no me había equivocado. Y además entendí también que a él le había ocurrido lo mismo”.

“Me impactó. No me lo podía imaginar. Había pasado bastante tiempo desde que habíamos roto y lo que recuerdo es que no podía ni sospechar algo así. (...) Yo solía pensar que iba a ser muy difícil superar aquello si se acababa, que sería dificilísimo y que estaba viviendo algo muy importante en mi vida", contó a la revista.