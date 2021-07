Diego Armando Maradona: Así es la primera Iglesia Maradoniana de México

En Argentina ya existen, pero tras la muerte De Diego Armando Maradona, ya llegó a México la primera Iglesia Maradoniana en Puebla.

Ya iniciaron las ceremonias de oración y veneración en el templo ubicado en San Andrés Cholula, fundado por el argentino naturalizado mexicano Marcelo Buchet.

“Lo que me motivó fue mucho el agradecimiento, agradecimiento a Maradona porque nos dio una identidad como argentinos… Yo me quedo con eso, me quedo con la persona, todos juzgan a la persona, él dijo que quería ser un ejemplo en el futbol y no en la vida”, dijo a medios locales.

En la Iglesia Maradoniana creen en el ejemplo de vida del futbolista que marcó historia, por lo que fomentan la labor social con la imagen De Diego Armando como estandarte. Además de recaudar víveres, realizan pláticas contra las adicciones.

Sin embargo, también sirve como museo, pues quienes asistan encontrarán imágenes de Maradona y hasta un jersey autografiado por "la mano De Dios".

Está decorado con pasto sintético y tapetes en forma de balón. Las sillas están decoradas con camisetas de equipos de futbol.

El fundador de esta primera sede de la Iglesia Maradoniana asegura que este templo no está en contra de ninguna otra religión, por lo que pueden utilizar el espacio para realizar misas católicas.

