Desaparece sumergible turístico de la misma empresa con la que Alan Estrada viajó al Titanic

Desapareció un sumergible de la compañía OceanGate que llevaba turistas a los restos del Titanic en el Atlántico, por lo que ya iniciaron la búsqueda con la esperanza de salvar sus vidas.

Sin embargo, las siguientes horas son valiosas, pues solo tienen 5 días de oxígeno disponible. Así lo compartió Alan Estrada, quien realizó el mismo viaje, hace unos meses, con la misma compañía.

"A la madre. Ya chequé y es la misma empresa con quienes lo hice. Ojalá los encuentren pronto, el sub tiene todo para sobrevivir 5 días adentro", escribió el viajero, actor y productor.

De acuerdo con información de The Guardian, el sumergible desaparecido tenía 5 personas a bordo.

Alan trajo imágenes 4K del Titanic tras viajar en un sumergible.

Lo intentó un año anterior, pero el momento en el que Alan Estrada pudo llegar a los restos del Titanic fue el 3 de julio de 2022, y se convirtió en el primer mexicano en lograr tal hazaña tras pagar un par de millones de pesos mexicanos.

El actor y productor teatral compartió su experiencia en su canal de YouTube Alanxelmundo, donde en una serie de videos documentó el viaje al Atlántico en busca de los restos del famoso naufragio, inmortalizado en el cine con filmes como el de James Cameron en 1997. Alan se sumergió en una expedición que bajó a 3 mil 800 metros de profundidad hasta encontrar los restos del Titanic, que presentó con imágenes 4K en su canal de YouTube. Sin embargo, el viajero pasó un trago amargo con la compañía OceanGate Expeditions que no le proporcionó el material de una cámara que él mismo instaló.

Sin embargo, con ayuda de quienes viajaron con él, más su propio material, pudo traernos imágenes que pocas personas en el mundo han podido ver en vivo. Honesto como siempre, Alan recomienda a los turistas que puedan pagar la cuota actual de alrededor de 5 millones de pesos, que esperen "un par de años para que la empresa mejore el servicio al cliente, hay muchos ajustes, esperaría a que la experiencia mejore".

Sin embargo, Alan no repetiría la experiencia de visitar el Titanic: "Es algo que ya hice, me gustó, tomé mis riesgos, estaba muy nervioso, estresado, y no, no hay necesidad de regresar. Me despedí, agradecí a Dios por la experiencia, por ser una de las 200 personas que han podido bajar".

Alan también reflexionó sobre el peligro que fue descender al fondo del océano, y se cuestionó "Si valía la pena arriesgarme tanto por documentarlo, y hoy creo que no tanto. Estoy en un momento de mi vida muy pleno donde me gustaría arriesgar menos, no estoy seguro de que me volvería a arriesgar".

