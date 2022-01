Cuauhtémoc Blanco: De futbolista y actor, a gobernador con presuntos vínculos con criminales

La situación se complica para Cuauhtémoc Blanco, luego de que los primeros días de 2022 apareció una fotografía donde posó junto a tres presuntos delincuentes, lo que derivó en que la Fiscalía de Morelos, estado que gobierna, lo investiga por presuntos vínculos con grupos criminales.

El ex novio de Galilea Montijo, quien se convirtió en uno de los ídolos del fútbol mexicano, pudo haberse dedicado a otra cosa tras su retiro, de hecho lo hizo, como actor en la telenovela Triunfo del amor.

Cómo olvidar sus emotivas escenas con la fallecida Carmen Salinas.

Pero el ex futbolista decidió emprender una carrera en la política y se convirtió en gobernador de Morelos. Ahora, la Fiscalía General del Estado confirmó la apertura de una carpeta de investigación en su contra por presuntos vínculos con grupos delictivos, a petición de una denuncia interpuesta por 11 diputados locales.

El fiscal Uriel Carmona Gándara confirmó en entrevista con Azucena Uresti en Grupo Fórmula, que la única evidencia con la que se cuenta hasta ahora es la fotografía donde Cuauhtémoc Blanco aparece con tres presuntos criminales.

"Es una investigación respecto de los hechos y los indicios que se están poniendo a disposición del Ministerio Público por parte de las autoridades de Seguridad Pública y a través de la integración de las carpetas que el Congreso de Morelos ha iniciado ante la Fiscalía General del Estado", dijo el fiscal.

La fotografía publicada por El Sol de México generó controversia porque Blanco aparece con ‘El Profe’, ‘La Tripa’ y ‘El Ray’, sujetos acusados de formar parte de diversos cárteles de la droga.

Cuauhtémoc Blanco aseguró a la prensa que esto es una "guerra sucia en su contra", pues él no es "delincuente ni pacta con delincuentes. Mejor que se preocupen los narcopolíticos. Yo no tengo nada qué esconder. Esa fotografía la tomo como una más de las que me he tomado, así es la política, pero como me gustan los trancazos voy con todo este 2022 con estos personajes que tanto daño le han hecho al estado".

Sin embargo, ya surgieron dos llamadas "narcomantas" donde amenazan al gobernador de Morelos.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!