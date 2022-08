Conductora tiene accidente femenino EN VIVO y critican reacción de su compañero

En un programa en vivo cualquier cosa puede suceder, y ocurrió en la televisión de Perú, donde la salsera Amy Gutiérrez protagonizó un momento en el programa ‘En boca de todos’ que después se hizo viral en redes sociales.

Al caminar hacia la cámara y luego darse la vuelta, se pudo ver una mancha en el pantalón blanco de Amy, por lo que una de las presentadoras dijo: "Uy, uy, uy, son cositas que pasan, lo normal, lo normal. Todas las mujeres hemos pasado por esto… Son accidentes femeninos, esto es natural en el cuerpo de todas”.

En redes sociales se le fueron encima a su compañero, quien hizo gesto de incomodidad y desagrado.

Había un mensaje detrás de la situación.

Tras el incidente, Amy se pronunció y explicó todo: “Quiero agradecer a todos los que me apoyan. Me cuenta creer que muchas veces la realidad de ahora es que vivimos en un país donde se normalizan situaciones que no son normales. Normalizamos estar en la calle y nos roben, normalizamos la corrupción y no normalizamos algo tan natural, que es la menstruación”.

Amy confesó que se trató de una campaña para normalizar la menstruación y los accidentes femeninos que a cualquiera le podría ocurrir.

"Quiero contarles que fue una campaña importante con Kotex, porque buscamos normalizar la situación. Tula, Maju, Rondón, todos sabían de esto y agradezco por sumarse también a la campaña. Quiero que sepan que todas estamos juntas y en estos momentos es donde más tenemos que saber que las mujeres sí podemos entender más rápido estas situaciones, pero las niñas es un poquito más complicado”.