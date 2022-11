Colegio Williams: abuso infantil, muerte de niño y bots que intentan defenderlos

El plantel Mixcoac del Colegio Williams está envuelto en la polémica porque un niño de 6 murió dentro de sus instalaciones al ahogarse en la alberca, sin dar mayores explicaciones a sus padres, que exigen justicia.

La justicia también fue exigida hace unos años, cuando en septiembre de 2017 los padres de una niña de 3 años llamada Tefany presentaron una denuncia ante la Fiscalía Central de Investigación Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

El profesor de psicomotricidad, Abraham Delgado, fue detenido por cometer abuso sexual contra la menor en los baños del plantel. Medios citaron en aquel entonces que el Colegio Williams minimizó la denuncia, pero manifestaciones callejeras y en redes sociales presionaron para que la investigación avanzara.

Sin embargo, tuvieron que pasar cuatro años y cuatro meses para que la justicia llegara. El profesor fue sentenciado con 9 años y 7 meses en prisión, además de su inscripción en el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales de la Ciudad de México. La Fiscalía detalló que el profesor debería pagar la reparación del daño, además de que se le suspendió el ejercicio de su profesión por un término igual a la sentencia y le prohibió acercarse o comunicarse con la víctima.

Ahora buscan justicia por Abner.

Este 7 de noviembre de 2022 comenzó el viacrucis de una familia cuyo niño de 6 años murió en la alberca del colegio. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo por otras causas.

Gran indignación ha causado la muerte del pequeño. Sus padres exigen justicia ante la omisión de la institución. "La escuela nunca nos contactó", dijo el padre del menor, quien también aseguró ante la prensa: "No puede ser que sea un día normal, que les valga madres", al ver que había clases como si nada hubiera pasado.

En un video difundido en redes sociales, se puede escuchar el desgarrador clamor por justicia ante la muerte del niño. "¡Que den la cara! Mataron a Abner en la natación, lo asfixiaron".

"Mi hijo llegó a las siete y media, como siempre, entró... nos despedimos en la entrada, él no quería nadar", narra el padre en otro video. Sin embargo, horas después le avisaron que algo había pasado, pero no dieron más información. "Nos hablaron de la escuela que mi hijo había tenido un percance en la alberca, no nos dieron mas información nosotros pedíamos información. Pero nos dijeron 'lo vamos a trasladar'". El niño murió antes de que paramédicos lo pudieran atender.

Bots intentan proteger al colegio.

En redes sociales, mientras unos exclamaban justicia por el niño, hubo varias cuentas que publicaron el mismo mensaje sobre supuestamente tener un hijo inscrito en el Colegio Williams y nunca haber tenido problemas.

Fue evidente que se trató de una campaña de cuentas pagadas para emitir el mismo mensaje, aunque nadie sabe quién habría sido el autor intelectual.

Sigue el chisme:

Qué pasó y cómo luce actualmente el niño de 'El sexto sentido'

Divorciada y feliz: Los amores de Grettell Valdez

Quién es el hombre que conquistó a la controvertida Bárbara de Regil