Cinefotógrafo desaparece en la CDMX y aparece muerto en la morgue Tlalnepantla

Óscar Chávez (homónimo del cantante) fue un fotógrafo y cineasta que vivió en el Centro de la Ciudad de México. Hace una semana, el sábado por la noche, salió de su casa y desde entonces estaba desaparecido.

Amigos de Óscar hicieron la denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México y al mismo tiempo comenzaron a buscarlo a través de mensajes en redes sociales para tratar de encontrar pistas.

De esa manera fue que amigos y familiares del cinefotógrafo consiguieron los videos de algunas cámaras de seguridad en las que se ve a Óscar Chávez cruzar corriendo la calle de Uruguay.

La madre de Óscar denuncia que la Fiscalía no hizo las investigaciones quie corresponden al protocolo de búsqueda de personas, ya que, por ejemplo, no solicitaron los videos de las cámaras de los negocios en las calles aledañas, además de las cámaras del sistema de vigilancia C5 no funcionan.

Una semana después, el cuerpo de Óscar Chávez fue encontraron en una gaveta de la morgue de la Fiscalía del Estado de México en Tlalnepantla.

En el noticiario de Ciro Gómez Leyva, la madre de Óscar, Beatriz Báez, denunció:

"No habían hecho nada (la Fiscalía) y apenas me están avisando que mi hijo apareció muerto; pudimos haber evitado eso, me están diciendo que murió desde el mero dia que despareció y no me pueden decir de qué murió o cómo. No se vale. Me quitaron parte de mi vida... quiero que esto no quede impune", dijo entre lágrimas.