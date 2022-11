Chica de TikTok dice ser la reencarnación de Frida Kahlo

"Te cuento mi historia de vidas pasadas. Fui FRIDA KAHLO", dice una joven originaria de Uruguay, llamada Jessica González, quien dice que desde pequeña tuvo la sospecha de haber ser la pintora reencarnada y compartió su historia en TikTok.

En un storytime donde aparece peinada con una trenza y una blusa con bordados de colores, relató que desde que era niña ha tenido sueños recurrentes donde está en el patio de una casa con ventanales cuadriculados, "escucho los pájaros cantar, entro a la casa y sé que a mano derecha está mi cuarto".

Eso sí, Jessica admitió que su historia es controversial incluso contra la religión que profesa, donde no hay cabida para la reencarnación. Sin embargo, siempre fue afín a las costumbres mexicanas, a creer en la vida después de la muerte y la celebración de Día de Muertos.

Cuenta que a los 28 años tuvo un despertar espiritual que la llevó a darse cuenta que es la reencarnación de Frida Kahlo. "En 2019 tuve la oportunidad de ir a presentar mis libros, porque soy escritora, y fui un 30 de octubre a la casa de Frida (...) El 2 de octubre fui a la casa, estaba super ansiosa, y no les puedo explicar la emoción que tenía. Cuando entro al patio de la casa quedé en shock porque era el patio con el que soñaba desde que tenía 7 años. Mirara donde mirara, yo ya me lo conocía, la escalera, los ventanales, yo ya me había visto ahí".

"Fue una conexión muy fuerte con el lugar. Hace poco volví, pasé mi cumpleaños ahí y yo nunca he sido tan feliz como cuando estoy en México, siento que estoy en mi casa. Acá en Uruguay siempre tengo las manos frías y en México me sentía bárbara, no me dolía nada, la temperatura todo el tiempo cómoda. Yo sueño con irme a vivir a México".

También contó que ha tenido otros sueños donde se ve al espejo y mira la imagen de Frida, usando la ropa que ella usaba. Incluso relató que ha tenido dos accidentes como la pintora, aunque afortunadamente sin las mismas consecuencias. "Algo que me viene es el pánico de andar en ruta, siempre estoy nerviosa, algo que no supero", relató.

Y a quienes no le creen y se burlaron de ella al comentar que ellos fueron otros personajes históricos, como Cleopatra, Jessica les tiene una respuesta:

"A modo de respuesta a varios comentarios de los videos que subí ayer. Yo no vine a pedir la aprobación de nadie para decir lo que dije ayer, sé quien soy y hablo con propiedad de lo que sé, acepto y respeto sus opiniones, pero me siento orgullosa de lo que aprendido".



