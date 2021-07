Cancela y traspasa TODA su boda porque su ex no atendía bien a sus 3 hijos

La ilusión se casarse le duró poco a James Flores, un joven de Nuevo León que publicó que canceló su boda y decidió traspasar absolutamente todo en 60 mil pesos.

El joven se hizo viral tras publicar en Facebook un anuncio que iniciaba: "Traspaso boda en Salón Europa para 200 personas" con duración de 5 horas.

Su "promoción" incluye el menú de dos tiempos, regresos, 21 cartones de cerveza, pastel, mesa de dulces, pirotecnia, letras de decoración. Por si fuera poco, quien aproveche la oferta también tendría la misa en Santo Tomás de Moro.

James también rebajó el precio que él ya había pagado para el fotógrafo, de 7 mil a 4 mil pesos.

Su historia se hizo viral y muchos se cuestionaban por qué decidió cancelar todo. En un video para TikTok, comentó que fue porque se dio cuenta que lo suyo no iba a funcionar, pues la que sería su esposa no atendía bien a sus 3 hijos.

"Amo la que era mi futura esposa(...) yo tengo tres hijos aparte, yo busco una mamá que quiera a mis hijos y desgraciadamente ella no me apoyaba con mis hijos y ella no les daba la atención que yo quería como padre", dijo James.

"Me esmeraba para tener feliz a mi novia, le daba todo, pero desgraciadamente no funcionó. Me duele. No me gustó para nada que no le ponía atención a mis hijos, es eso más que nada, no le gustaba que hiciera videos, se enojaba, pero es lo que me gusta hacer".

"Estaba accediendo a lo que ella quería y estaba dejando de hacer lo que a mí me gusta, por darle gusto a ella. Después andaba de mal humor con mis hijos, hacía de comer y se enojaba. Apenas estábamos viendo lo de la casa, y dije '¿para qué vamos a hacer tanto gasto si no va a funcionar?'", explicó.

Debido a que la situación se salió de control, no faltaron las críticas para él y para su ex, por lo que dio la cara y pidió respeto.

"En ningún momento quise que agredieran a mi ex novia. No funcionó sus intereses con los míos, con mis hijos; ella es una buena mujer, estoy muy enamorado de ella, pero la verdad, pues no funcionó y pues quiero solamente agradecer por el tiempo que me dio. Se salió de control esto y no me da gusto. Les pido que no agredan a mi ex".

