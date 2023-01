Bioserie de Debanhi Escobar podría ser con Belinda o Danna Paola, según su papá

Mientras el caso de Debanhi Escobar y los verdaderos responsables de su muerte sigue en investigación, su padre no descarta realizar una bioserie de la joven.

Hace varias semanas el cuerpo de Debanhi fue encontrado en una cisterna en Nuevo León, y el señor Mario Escobar pide justicia. Ya puso un alto a Platanito luego de que hiciera una broma a costas de la joven, y ahora no descarta la producción de una serie.

El programa 'Venga la alegría' le preguntó su opinión ante la posibilidad de que Belinda o Danna Paola protagonizarían la bioserie, a lo que el señor respondió:

"Sí sería un honor que cualquier artista interpretara el papel de nuestra hija. Son artistas muy reconocidas, pero bueno, ese tema ya lo tocaremos más adelante, o lo tocarán los productores", dijo al programa.

Sin embargo, no ofreció más detalles al respecto y todo parece ser una idea en su primer fase. Mientras una producción se concreta, el padre de Debanhi sigue buscando justicia: "Mucha gente no creía que íbamos a llegar a la Fiscalía General de la República, pero no nos callamos".

En los comentarios del video de 'Venga la alegría', el público ya critica al señor por lucrar con la muerte de la joven. ¿Qué opinas?

