Asesinato en La Polar destapa cloaca: mesero murió tras negligencia en la cantina

La brutal golpiza que le costó la vida a un cliente de la cantina La Polar, en CDMX, sigue bajo investigación con solo una persona detenida, pero sirvió para destapar la cloaca de otras situaciones que ocurrieron al interior del negocio que iba a cumplir 89 años este 2023.

En redes sociales se viralizó la historia de un mesero que trabajó ahí durante 15 años, pero que perdió la vida tras un accidente laboral. Su nombre era Fernando Jiménez Espinoza, de 33 años.

Su familia acusa a la empresa de negligencia y corrupción, pues tras el accidente, La Polar les dio la espalda y, aunque ya pasó el tiempo desde la muerte del empleado, no quieren hacerse cargo del caso, ni de la indemnización que marca la Ley.

Todo ocurrió el domingo 5 de diciembre de 2021, cuando por presunta falta de mantenimiento, falló un elevador montacarga que le costó lesiones graves a Fernando, y que posteriormente provocó la amputación de extremidades. El 20 de enero de 2022, el empleado de La Polar murió.

Sus familiares revelaron a El Financiero que La Polar borró evidencias, "lavaron el lugar y le metieron mano al elevador". "Él estaba de mesero y un cliente se iba sin pagar y como a los meseros le descuentan el dinero de los clientes que no pagan, él corrió al montacargas para cortar camino y alcanzar al cliente, pero el montacargas se desplomó", describieron.

"Fernando no tenía seguro social y por ello lo llevaron a un hospital privado y un mes después fue trasladado al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Lomas Verdes, donde falleció el 20 de enero de 2022", puntualizaron. “Desde entonces se desentendieron, ya no nos dijeron nada, no se han comunicado, ni nada”.



