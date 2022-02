Alex Tienda en Ucrania: Lo critican por exponerse con tal de ganar 'likes' y él responde

Este 24 de febrero, Vladimir Putin dio inicio a la invasión de Ucrania con bombardeos e incursiones terrestres de las tropas rusas en varios puntos del país, incluso cerca de la capital Kiev, en ataques que ya han causado decenas de muertos en tan solo horas. El YouTuber Alex Tienda está en la zona.

A través de redes sociales ha compartido imágenes y su experiencia desde el lugar de los hechos, pero no faltó quién lo criticara por exponer su vida con tal de ganar "likes".

Sin embargo, Alex Tienda asegura que fue a realizar su trabajo, que incluye ser corresponsal de medios como CNN y Milenio.

El YouTuber alertó sobre lo que estaba ocurriendo en Ucrania: "Están bombardeando toda la ciudad. Estoy escondido en un sótano, con otros corresponsales de todo el mundo. Se escuchan explosiones".

En medio de la tensión, publicó un mensaje que sonaba a despedida. "Solo quiero dejar muy en claro… Pase lo que pase, yo siempre supe el riesgo, yo siempre he realizado mi trabajo con pasión… Y pase lo que pase, no me arrepiento de nada. Los quiero mucho y siempre estaré agradecido con quienes valoran y apoyan mi trabajo."

Ante varias críticas que lo acusaban de viajar a una zona de conflicto con tal de ganar likes, surgieron personas que apoyan su trabajo.

Más tarde, se grabó en las calles para explicar la situación tras los primeros bombardeos. Dijo que salir de la ciudad en tren es un peligro, también en automóvil. "La opción que tengo para escapar por medio de Kiev no es opción, el espacio aéreo está cerrado, otra opción es movernos a otra ciudad cerca...".

El inicio de la invasión ha generado un aluvión de condenas y reacciones internacionales: los 27 miembros de la Unión Europea (UE) se reúnen este jueves y anunciarán nuevas sanciones para presionar y aislar a Moscú.

Putin, que desde hace semanas había desplegado más de 150.000 militares en las fronteras con Ucrania, cruzó un punto de no retorno el jueves al amanecer. "He tomado la decisión de una operación militar", declaró el mandatario, tres días después de haber reconocido la independencia de las regiones separatistas del este de Ucrania y de haber obtenido el marco legal del Parlamento para una intervención militar.

Putin aseguró que no buscaba la "ocupación", sino "una desmilitarización y una desnazificación" de Ucrania y defender a los rebeldes prorrusos del este del país.

