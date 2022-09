Alex Kaffie le dice "Señorita Larva" EN SU CARA y Laura Bozzo contraataca en vivo

Durante años, Alex Kaffie se ha referido a Laura Bozzo como "Larva de América" en sus columnas para distintos medios, y la mañana de este 22 de septiembre pudo decírselo de frente y a la cara.

Ocurrió en el programa Sale el sol, donde llegó la presentadora ante su regreso a Imagen Televisión. Al recordar sus momentos polémicos en La casa de los famosos, Alex Kaffie la cuestionaba sobre las "asquerosidades" que emana por la boca, por lo que Bozzo le respondió: "¡Igual que tú!".

"Tú también lanzas porquerías por la boca... Pero yo tengo un problema, no sé si lo tengas similar. Yo soy una persona que, muchas veces tengo la razón, pero la forma en la que digo las cosas, destruye toda la razón que yo tengo. Si dijera las cosas con inteligencia y sin ofender, demuestro que tengo la razón", dijo Laura Bozzo.

Laura Bozzo confesó que tras vivir en La casa de los famosos, aprendió a no ofender a las personas y hasta puso de ejemplo que trató a Alex Kaffie con cariño. Sin embargo, Ana María Alvarado comenzó a reírse y el periodista puso cara de incredulidad.

De hecho, cuando comenzó la sección, Alex Kaffie le dijo en su casa "señorita larva", a lo que ella respondió: "Prefiero ser larva a obesa"...

Más adelante, Kaffie dijo que le gustaría ir a su programa para protagonizar el caso: "Se quita lo obeso, lo larva no".

Pero Bozzo le respondió: "Se quita lo obeso, lo larva no, me encanta. Y también voy a hacer otro que diga 'Se rejuvenece con plata, pero lo bruto no me lo quita nadie'".

