Alertan que narcos reclutan niños a través de videojuegos y redes sociales

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio a conocer el caso de 3 menores que fueron reclutados por el crimen organizado a través del videojuego Free Fire.

Las autoridades alertaron que los delincuentes usan otros videojuegos como Grand Theft Auto V, Call of Duty, Gears of War y Fortnite. Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública detalló que el modus operandi, que se basa en que el reclutador se hace pasar por un joven.

Detalló el caso de tres menores entre 11 y 14 años, originarios de Tlacolula de Matamoros, quienes fueron invitados a viajar de Oaxaca a Monterrey para "trabajar". El caso entrelaza el mundo real con el mundo virtual "porque los delincuentes realizaban sus actividades criminales a través de juegos multijugador en línea y redes sociales".

"Los 3 menores rescatados utilizaban el videojuego 'Free Fire' que se caracteriza por poder descargarse desde cualquier dispositivo móvil, de manera gratuita y que tiene gran contenido de violencia. En el caso concreto, el menor 1, en agosto de este año comenzó una amistad con un usuario que se llamaba Rafael. El criminal aprovecha para realizar el acercamiento, y luego ofrecerle trabajo en Monterrey, cuyas funciones serían permanecer en un cerro checando frecuencia de radio y avisar si había presencia de policía (lo que se conoce como halcón), actividad por la recibiría 8 mil pesos quincenales".

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de seguridad y protección ciudadana, dio a conocer un decálogo de recomendaciones para que los menores jueguen de forma segura a través de dispositivos o consolas conectadas a internet.

El pasado 17 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó de los peligros de los videojuegos en línea:

"El que no estén los niños y jóvenes tanto tiempo sometidos a los aparatos electrónicos. Y no porque llore el niño, llora la niña, ahí está... el programa... el Nintendo. Para que no llore. Gastan horas en el Nintendo. Juegos violentos que no deben de ser vistos por los niños"...



