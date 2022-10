"25 mujeres y un travesti": Surgen detalles de la mítica fiesta de la Selección Nacional

Quizá nunca celebraremos que la Selección Nacional mexicana gane la Copa Mundial de fútbol, pero sí recordamos aquella escandalosa fiesta donde los jugadores se la pasaron muy bien y acompañados tras un partido amistoso contra Colombia. Corría el año de 2010 y Monterrey fue testigo de aquella noche sin límites del 7 de septiembre.

Muchas eran las incógnitas sobre la velada, pero en recientes declaraciones con David Medrano, el entrenador Néstor De la Torre aseguró: "Se van de desmadre. Metes a 26 mujeres (al hotel), yo revisé todas las cámaras. Bueno, no es cierto, eran 25 porque el otro era travesti. Y entonces vi todo".

"Le hablé por teléfono a Vela y le dije 'hiciste esto'. Vas a estar castigado, yo hablé con todos. Fueron como 16 a la fiesta", dijo el directivo. "No me comentaron nada (de la fiesta). Yo me enteré, llegando a mi oficina, llegamos a las 8:30 a México, llego a mi oficina, me siento, veo periódicos y empiezo a ver... Bronca fuerte".

"Había gente que me decía 'no, es que yo no fui', y yo le dije 'a ver, güey, yo vi las cámaras'. Hubo una persona que jugaba en el extranjero, que me preguntó: 'oye, ¿hay cámaras en el baño?'", dijo Nestor.

Sobre lo que ocurrió en el baño, coincide con lo que relató Yamilé, la chica trans que saltó a la fama en aquella época, al revelar que sedujo a Carlos Salcido. Ella aclaró que se trató de una simple reunión con alcohol, sin prostitutas, pero que sí tuvo prácticas sexuales orales con el futbolista. "Estábamos en el baño, estuvimos juntitos, me lavé las manos y me agarró, uno que otro besillo", dijo en aquel entonces.

En aquella época, Néstor de la Torre, salió a dar la cara y castigó a 13 futbolistas, al tiempo de resaltar que los seleccionados quebraron el reglamento: “Cuando los jugadores llegan a selección se les entrega un programa de trabajo. Después de que se hacen las reuniones grupales se rompe la concentración para que cada uno pueda emigrar a su lugar de origen. Hay un apartado de concentraciones y desplazamientos”, dijo en 2010.

Sigue el chisme:

Fernando Colunga reaparece tras el shock que causó con una fotografía

Ideas de disfraces de Halloween en familia (FOTOS)

¿Qué le pasó a Amaia Montero?