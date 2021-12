Ritual de año nuevo encontrar a tu media naranja en 2022 por la Bruja Zulema

A veces encontrar el amor nos resulta mucho más difícil de lo que imaginamos; por una u otra cosa las cosas no se dan, no fluyen, y cuando encuentras a alguien, simplemente no hay química. De acuerdo con la Bruja Zulema, con este sencillo ritual “¡los solteros podrán encontrar pareja!”.

SÓLO NECESITAS:

Una vela de coco

Una vela de canela

Una maleta

Un listón rojo

Un ramo de sahumerio

El último calzón que usaste

PROCEDIMIENTO

Entrarás a tu baño antes de fin de año (por lo menos tiene que ser tres días antes), y encenderás las dos velas. Con el ramito de sahumerio te limpiarás completamente desnudo por la noche pidiendo a la luna con fervor todos tus anhelos para el 2022; en especial le pedirás que te abra el camino en el amor o te afiance el que ya tienes. El ramito debes amarrarlo con el listón rojo con tu último calzón que usaste, y lo guardas en una maleta. Las velas las debes dejar hasta que se consuman por completo y se apaguen. Te aseguro que tu vida estará llena de amor del bueno.

LAS VELAS El coco y la canela abren los caminos del amor. Deben estar encendidas durante todo el ritual y no apagarse hasta que se consuman por completo.

EL ROMERO El romero aporta poderes afrodisiacos al ser una hierba consagrada por Afrodita la diosa del amor; aumenta también el deseo sexual.



Con información de Grisel Vaca, Alexa Izarrarás, Otto Rojas, Hugo Maldonado y Nayib Canaán.

