Mi sexóloga favorita\ Relaciones abiertas: Una opción de estar en pareja

Por @sexologadibari

¿Alguna vez has escuchado este término? Es fácil, una relación de pareja abierta se refiere a relaciones en las que el vínculo sexual y/o afectivo no está constreñido a una sola persona. ¿Esto significa que todas las relaciones abiertas funcionan de la misma manera? ¡No! Lo único que tienen en común es esto, pero cada relación tiene sus propias reglas y formas de funcionar. A mí hoy me gustaría hablarte de ellas en general, de lo que sí tienen en común, para que conozcas y puedas decidir si es algo que te gustaría explorar, conversar con tu pareja o, por qué no, pensar en la posibilidad de ponerlas en práctica.

Las relaciones abiertas son también una forma de cuestionar la monogamia, y quizás aun cuando no nos sintamos listos para cambiar de modelo relacional, sí podamos incorporar algunas cosas y cuestionarnos otras de nuestra propia forma de estar en pareja, ya que se trata de sentirnos libres y seguros sin importar el modelo que nos acomode.

¿LO MÁS IMPORTANTE? Entregar de forma sincera TODAS nuestras inquietudes, problemas y demás factores que puedan poner en jaque nuestra relación. Por lo tanto, valdrá la pena abrir nuestra mente y observar qué tipo de relación tenemos, qué nos gustaría cambiar y qué nos encanta así como está. El objetivo es cuidar la relación, abrirla. Si el objetivo está claro, pondremos atención en esto, por eso es vital ser superhonestos con lo que esperamos –o no– de nuestra relación.

¿No te parece que todo esto sería útil sin importar el tipo de relación que tengas? A mí me parece indiscutiblemente de las mejores herramientas que podemos incorporar en cualquier relación. La cosa es que te des permiso de preguntarte qué quieres, si la relación así como es te gusta, o si quizás existen otros modelos que te acomodarían mejor y te gustaría probar.

Las relaciones abiertas las hay de todos tipos: con exclusividad emocional pero no sexual; con exclusividad sexual pero no emocional, y sin exclusividad alguna, ni sexual ni emocional, a diferencia de la monogamia, que busca tanto la exclusividad sexual como emocional. No es un modelo mejor que otro, simplemente son necesidades distintas, y un modelo es tan válido como el otro. Mi invitación, por un lado, es que conozcas, y por el otro, que te cuestiones qué quieres. Si hacemos esto, ya vamos teniendo más y mejores herramientas. Déjame saber tu opinión. ¿La tendrías o simplemente dices “paso”?

¿MI RECOMENDACIÓN? Se deben establecer normas y límites, y estos dependen de cada pareja. De esta forma se consigue que, mediante el acuerdo de los miembros de la pareja, se cubran las necesidades afectivas de ambos. Los secretos desaparecen y se refuerzan los lazos de confianza y compromiso.



