El monedero/ Aprende a regalar

Escribe aquí qué regalo te gustaría recibir en estos festejos de fin de año: ______________. Ahora escribe qué regalo recuerdas más de los que has recibido por estas fechas: ______________.

Guarda estas respuestas, te van a servir para más adelante.

Ahora vamos a hablar de los regalos de fin de año. ¿Te has fijado que hay una bonita tradición en enero? Unas largas filas en las cajas de devolución en las tiendas. Resulta que los regalos son una muy mala manera de usar el dinero, si lo que se busca es darle felicidad a los demás. Ahí te va un ejemplo: compras una botella de tequila que a ti te gusta mucho para regalarla a tu compadre.

Te gastas media quincena en ella, y la comadre la guarda en el mueble del comedor por los siglos de los siglos, porque en esa casa, la verdad, lo que les gusta es el ron. O compras un videojuego para tu sobrino, porque te pareció la gran novedad, y ¡él ya lo tiene!

Los economistas tenemos una gran capacidad de echarlo todo a perder. Queremos que, al gastar, todo el mundo quede lo más contento posible. Resulta que tú gastas en algo que aprecias mucho, lo regalas, y el otro lo guarda o lo regresa a la tienda. Y eso es una pérdida de dinero y de tiempo.

¿Cómo resolver el problema? Van tres ideas:

REGALA TIEMPO. No se trata de que te sientes a jugar Serpientes y escaleras con tu sobrino, sino de que a lo largo del año le dediques unos minutos de atención. Que sepas si le gusta el futbol o los videojuegos. Basta con que pases una tarde con el monstruito, perdón, el simpático hijo de tu hermano, para descubrir si le hace falta una bomba para su bicicleta o unos guantes de portero.

REGALA DINERO. ¿No será de mal gusto? Tal vez, pero muchas tiendas lo han entendido y te venden tarjetas de regalo. Lo malo de esas tarjetas es que sólo puedes usarlas en esa tienda específica, y muchas veces se quedan perdidas en un cajón, con 200 o 300 pesos que harán muy feliz a la tienda, pero no al que recibió la tarjeta. ¿Por qué no regalar el dinero? ¡Momento! Antes de que llegues con tus billetes de 20 pesos envueltos en papel celofán, piensa cómo regalarlo. Podrías abrir una cuenta a nombre del niño, que de esa forma empezará un fondo de ahorro. En realidad, ese regalo es para los papás. Pero no suena tan mal, ¿o sí?

REGALA UNA EXPERIENCIA. Pasar un buen momento genera mejores recuerdos que tener una cosa más que guardar en la cómoda. Tienes que pensar en regalos que obliguen al que los reciba a hacer algo. Por ejemplo, pases para conciertos o un vale por un viaje. Y que no se te olvide checar esta lista de los regalos más regresados en las tiendas, según algunos sitios web: calcetines, copas y vasos, maquillaje, ropa deportiva y para bebés y artículos para cocina. Si pensabas regalar algo de eso, mejor pregunta antes. Ahora, regresa a lo que escribiste y ponlo así, casual, para que alguien más lo vea y sepa qué regalarte.

Por cierto, ¿tienes comentarios, dudas o reclamos? Escríbeme a rmoranq@televisa.com.mx

@elrobertdinero

Roberto Morán