El Monedero\ Pon tu dinero a trabajar... ¡Para ti!

REFRÁN: "PON TU DINERO A TRABAJAR, PARA MÁS RENDIMIENTOS GANAR"

No puede ser. Mientras tu dinero está bien tranquilo, soñando con los angelitos en el banco, tu vecina ya lo puso a trabajar. Tus ahorros están bien guardados, qué bueno, pero no están trabajando, así que es hora de despertarlos. No es lo mismo ahorrar que invertir. Dime, por favor, que ya estás ahorrando, porque si no, te vamos a regresar a las primeras clases virtuales. ¿Te acuerdas de esto?

AHORRO. Es guardar tu dinero para usarlo después. También no es gastar menos para comprar algo. Además, no debes dejar el ahorro para el final, sino que tienes que pensar en él cada vez que recibas dinero.

INVERSIÓN. Es poner tu dinero a trabajar. Tienes que hacer que, pasado un tiempo, tu dinero regrese con hijitos, que también sean buenos para comprar cosas.

¿Y cómo le hago para poner el dinero a trabajar? Tienes dos opciones: Prestarle a alguien y cobrarle intereses. Es lo que haces en el banco: metes tu dinero en una cuenta y los del banco le suman rendimientos. Lo malo es que, como el banco es muy rico, la verdad, no se interesa mucho por tu dinero. Si quieres le prestas, y si no, ya recibirá el dinero de alguien más. Entonces, no te paga mucho. Meter tu dinero en un negocio.

Antes de lanzarte a importar granola y venderla en la oficina, o comprarte una plancha para estampar camisetas con unos memes, tienes que encontrar algo que la gente sí necesite y quiera pagar. O también te puedes hacer socio de un negocio ya establecido. “¡Ay sí, qué fácil!”, me vas a decir. Aquí va la solución para los dos caminos: Puedes prestarle tu dinero al Gobierno. ¿Cómo? ¿De verdad? La Secretaría de Hacienda tiene un sitio llamado cetesdirecto.com, y ahí recibe dinero prestado y te paga intereses pasado cierto tiempo. Al final, el Gobierno paga porque usa el dinero de los impuestos de todos para pagar a quien le presta. Está fácil de usar.

O puedes ser socio de otros negocios. ¿Sabías que eso puedes hacer desde las afores? Si no tienes una por tu trabajo, puedes abrir una como trabajador independiente. Las afores invierten en un montón de proyectos que dan rendimientos. Así de fácil te conviertes en inversionista. El dinero que pones ahí es para cuando te jubiles, pero también puedes meterle dinero extra, como ahorro voluntario, y así conseguir rendimientos si lo dejas seis meses y luego lo sacas. No te vayas a acelerar invirtiendo tus ahorros en un sólo lugar. Siempre está el peligro de que alguien no te devuelva lo que le prestaste o que el negocio en el que invertiste no funcione. Piensa en que puedes ganar, pero también perder, aunque eso suene como canción de José José.

Por cierto, ¿tienes comentarios, dudas o reclamos? Escríbeme a rmoranq@televisa.com.mx

