La cardiaca escena de “Las hijas de la señora García” similar a la de “Chicas pesadas”

El cardiaco final viernes del 17 de enero puso en peligro a la Tía Graciela en “Las hijas de la señora García”

Dos mujeres discutiendo a gritos, una corretea a la otra, se gritan más... Y ocurre una desgracia: Una es atropellada por un camión.- Esa descripción podría ser sobre una secuencia en “Las hijas de la señora García” o de la famosa película “Chicas pesadas”.

Y es que así ocurrió en el cardiaco final de viernes de “Las hijas de la señora García”, donde hubo duelo de actuaciones entre Mónica Dionne y Nuria Bages, quienes interpretan a “Graciela Portilla” y a “Rocío Lara”, respectivamente.

Mientras Rocío barría la calle muy tranquilamente, la tía Graciela fue a ponerle un ultimatum para que no se volviera a acercar a sus sobrinos, aunque Rocío le recordó que uno de ellos es su hijo y tiene derechos, aunque los Portilla lo quieran ocultar.

“Déjanos en paz. Tú no eres nada para ellos (...) La única verdad que existe es que son de la familia Portilla”, le decía Graciela, además de informarle que podría ponerle una denuncia por hostigamiento para que la policía la mantenga lejos. Pero Rocío no se anduvo con medias tintas y amenazó: “La que debería tenerme miedo, eres tú".

Nadie se imaginaba lo que ocurriría después. Nuria Bages persiguió a Mónica Dionne por la calle, para seguirse peleando en la escena. “Ya me tienes harta, pero yo voy a recuperar a mi hijo me cueste lo que me cueste”, le dijo Rocío, mientras forcejeaba con la tía Graciela y ella le amenazaba con mandarla a la cárcel.

El forcejeó terminó cuando Rocío empujó a Graciela, pero en ese momento pasó un camión de pasajeros y la atropelló, dejando horrorizada a Rocío. Así terminó el capítulo del 17 de enero.

En “Chicas Pesadas” una protagonista también terminó atropellada

Desde hace 20 años, la película “Chicas pesadas” ha acaparado titulares y se ha convertido en un ícono de cultura pop, y hasta ha derivado en un musical de Broadway que fue llevado al cine en 2024.

Al final de la historia, “Cady” (Lindsay Lohan) discute con “Regina George” (Rachel McAdams) y la persigue mientras discuten. Después de un intercambio de palabras, pasa un autobús y atropella a Regina sorpresivamente, dejando horrorizada a Cady.

Todavía no se sabe el destino de Graciela en la telenovela, pero en la película “Chicas pesadas”, Regina sobrevive y termina con múltiples lesiones, aunque se recupera a tiempo para el baile de graduación.