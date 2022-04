Yo sabía que Soraya Montenegro me iba a matar: Víctor González

La muerte de su personaje, el villano León Alfaro en "Los ricos también lloran", fue la cereza del pastel para el actor Víctor González.

“Yo sabía que el personaje iba a morir, sabía que Soraya Montenegro lo mataba antes de que terminara la telenovela. Y esa escena la concebí así: como una muerte espectacular después de haber hecho y deshecho”, dice a TVyNovelas el actor de origen chileno.

González interpretó a León en esta versión actualizada del clásico telenovelero en el que hubo una fusión con otra trama, la de "María la del Barrio", lo que permitió la aparición del personaje de la villana Soaraya Montenegro, interpretada por Fabiola Guajardo.

“Fabiola y yo hicimos click de inmediato, tuvimos muchas escenas y tuvimos una química increíble”, señala González.

Al recordar los detalles de la escena de su “muerte”, Víctor se emociona: “Fue algo espectacular, con momentos de peligro cuando estuvimos al borde del balcón; unas escenas intrépidas en las que por supuesto hubo un doble de acción y un muñeco que aventaron al final”.

Respecto a su villano, el actor explica que lo disfrutó mucho. “Yo no lo juzgo, hizo muchas maldades, mató a don Alberto pero es un personaje que disfruté muchísimo”.

Aunque curiosamente, Víctor señala que no vio más que algunos capítulos de la novela.

“Nunca me veo en televisión porque siempre me quedo a deber. Me cuesta mucho trabajo porque cuando me veo, me la paso muy mal; pienso que pudo haberlo hecho mejor, que pude haber hecho un gesto u otro”.

Ese sentimiento lo ha tenido siempre y permanece incluso ahora que ya acumula 20 años de experiencia en televisión.

“Me da una cierta culpa por no haber hecho ciertas cosas en algunas escenas. Pienso: ¿cómo no me acordé de hacer esto?’ Pero creo que también es bueno porque eso me lleva a querer mejorar todos los días”.