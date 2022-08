Victoria Ruffo en EXCLUSIVA nos revela su secreto para llorar tanto y tan bien

Sin duda, en Corona de lágrimas 2, la Queen continuará con el sufrimiento, pero ¿cuál es su secreto para que en escena le fluya el llanto?, ella misma nos lo contó.

¿Esta será una continuación de los sufrimientos de Refugio? ¡Claro!, yo lo veo como una continuación de su vida, de lo que le pasó en estos diez años, de lo que pasó con su familia; viene mi nieta, Larita Campos, que es una estupenda actriz, estupenda niña y una compañera maravillosa con quien me llevo muy bien… Entonces, sí, obviamente son 10 años que pasaron como a todos, en ese tiempo suceden tantas cosas, por eso aquí vamos a saber todo lo que le ha pasado a esta mujer, tanto bueno como malo, pero siempre unida a su familia.

¿Y qué fue lo que le pasó a Victoria Ruffo en estos 10 años? Haciendo cuentas, he hecho varias telenovelas, hice una obra de teatro que duró dos años, también me fui de gira, básicamente lo que he hecho es trabajar.

También, ser mamá de tiempo completo… Eso creo (risas), ahí no puedo decir lo contrario, porque claro que estoy con mis hijos, con mi marido, en familia, siempre hemos tratado, más o menos, de compaginar las cosas con el trabajo de mi marido, con el mío, con los estudios de los niños. José Eduardo, ahorita, ya voló también, es muy independiente y anda con su carrera, va muy bien, gracias a Dios.

¿Tú no has vivido ni de cerca lo que ha vivido Refugio? No, no, no, y espero que no…

¿Esta es la novela en la que más has llorado? Bueno, tú sabes que se llama Corona de lágrimas, ya el título lo dice todo, pero es lógico porque ella es una mujer que vive para sus hijos, que vive para sus amigos, que sufre por ellos, que quiere ayudarlos, que siempre está pendiente de todo el mundo y que vive momentos felices, pero también momentos amargos. Ella disfruta mucho estar con sus hijos, los ama, los adora y ahora le vienen ciertas tristezas, pero va a estar muy bien.

“ME SIENTO MUY REALIZADA, CON GANAS DE SEGUIR HACIENDO MUCHAS COSAS”

¿Es desgastante este tipo de proyectos en los que lloras tanto? Sí, por supuesto que acabas muy agotada.

¿Física y emocionalmente? Sí, emocionalmente, porque yo sí echo mano de muchas cosas de mi vida, tanto que me han pasado, como las que no han pasado, y pueden llegar a pasar. Entonces, emocionalmente me desgasto muchísimo, por eso digo que en la vida personal no lloro, o sea, yo creo que es por eso, porque vengo a llorar en todas las novelas todo lo que no lloro en la vida real (risas) lo voy como almacenando, de alguna manera, y a la hora de trabajar saco todo ese botecito que traigo lleno y lo aplico en mi trabajo.

En este 2022 cumpliste 60 años, ¿cómo vives esta nueva etapa? Padrísimo, me siento muy bien, me siento muy completa, muy contenta, muy realizada con ganas de seguir haciendo muchas cosas, más ecuánime, más paciente para unas cosas, me valen gorro otras, o sea, me siento plena, me siento muy contenta.