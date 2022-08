"Verónica Castro fue madrina en mi boda... la de a deveras": Victora Ruffo bormea con la boda falsa de Derbez

"La verdad no sé ni qué decir", comentó Victoria Ruffo durante la presentación de “Corona de lágrimas”, la telenovela que fue un éxito de audiencia hace diez años y cuya segunda parte está en su semana de estreno por Las Estrellas.

“Siempre le agradezco a las personas que me siguen, que me apoyan, que me quiere, que me ofrece su cariño y han visto mi trabajo, que valoran mi trabajo, que le gusta. Siempre digo que muchas gracias que quizá no me lo merezco porque yo trabajo porque me encanta lo que hago".

Ruffo se refirió también al fenómeno que sucede en redes sociales, donde constantemente es tendencia y es conocida como La Queen.

“No me queda más que agradecer a toda esa gente que hace yo sea tendencia, qué maravilla que sigan mis novelas. La Queen me la pusieron las fans, las niñas… no sé si lo merezco pero lo agradezco mucho”.

Durante la presentación, también se le preguntó sobre Verónica Castro, con quien tiene una amistad.

“Efectivamente, ella fue mi madrina en la boda… ¡la de a deveras! porque hubo otra que quién sabe pero ella fue en la de a deveras”, dijo Ruffo sin aguantarse las ganas de referirse en tono de broma a la eterna polémica por la “boda falsa” con Eugenio Derbez.

“Verónica Castro es una mujer que admiro mucho , em se hace una mujer estupenda maravillosa y le agradezco que haya estado en mi boda como madrina”.