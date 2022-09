Verónica Castro está de vuelta con 'Los ricos también lloran' remasterizada

La historia de las telenovelas no se puede contar sin Los ricos también lloran, un melodrama clásico de 1979 producido por Valentín Pimpstein y protagonizado por Verónica Castro y Rogelio Guerra, cuyo éxito fue arrasador.

“Nunca un producto audiovisual doblado en español había tenido tanta repercusión como éste… Traer Los ricos también lloran es traer una historia a prueba de balas, conmovedora, que marcó un antes y un después en las telenovelas, una historia que es muy importante para la carrera de muchos actores, empezando por Verónica Castro”, nos dijo Daniel Lares, director del canal Tlnovelas, quien nos contó a detalle el gran trabajo de remasterización que hicieron para lograr la calidad visual que los televidentes podrán apreciar a partir del 12 de septiembre con este reestreno.

“AHORA SÍ ME VOY A PODER SENTAR A VERLA TRANQUILAMENTE”: VERÓNICA CASTRO

Regresa Los ricos también lloran por el canal Tlnovelas… Así es, y estamos muy felices porque es “la telenovela”; no se puede explicar la historia de los melodramas sin Los ricos también lloran, hay un antes y un después de éste, porque las telenovelas ya se exportaban, pero nunca un producto audiovisual doblado en español había tenido tanta repercusión como éste. Si tú le hubieras dicho a la gente en esa época que una telenovela mexicana iba a llegar a Rusia y tendría éxito, es como si hubieras dicho que íbamos a hacer un viaje a Júpiter, ¡era impensable!, y Los ricos también lloran lo hizo posible. Además, Verónica Castro venía de otras telenovelas donde había tenido un papel destacado, pero no había sido protagonista, y fue con este melodrama que ella pudo ser, no sólo la protagonista, sino una auténtica estrella internacional.

En ese sentido, ¿qué significa para ustedes traer a Verónica Castro a las telenovelas? Pues Verónica es una reina, la vamos a tener en algunas cápsulas apoyando el reestreno; ella es una de las más grandes estrellas del espectáculo latinoamericano y, por supuesto, de las más grandes estrellas que ha dado la industria audiovisual en México; ella, como pocas figuras del medio, ha logrado algo muy singular, que no estando está, es decir, sigue vigente.

¿Qué dijo cuando se enteró del reestreno de Los ricos también lloran? ¡Se puso feliz! Me dijo: “Daniel, ahora sí me voy a poder sentar a verla tranquilamente de principio a fin, sin la presión de que tengo que ir a trabajar”. Le mandamos la prueba de remasterización y estaba muy contenta.

“ES UN TRABAJO MANUAL QUE SE HACE POR CAPÍTULO CON UN EQUIPO DE EXPERTOS”

¿Cuál fue el proceso de remasterización que hicieron? Ese es otro atractivo que el canal Tlnovelas ofrece con este título; llevamos tres años desarrollando este sistema, y a partir de este año pudimos adquirir nuevos softwares europeos que trabajan con inteligencia artificial. Tienen unos algoritmos con los que te mejora sustantivamente la calidad de la imagen que se recibe de la lata (del videotape), y luego pasa a las manos de nuestro equipo con mejor definición; logramos tal calidad de definición que, aunque tengan una señal comprimida, se logra ver la diferencia.

¿Qué sigue después? Lo que hacemos es la conversión de la pantalla cuadradona a la pantalla completa, la horizontal que hoy conocemos, en HD, y hacemos retoque de color; cuidamos cada detalle: la boca, los ojos… que los rostros no salgan del cuadro… Es un trabajo manual que se hace por capítulo con un equipo de expertos.

¿Cuánto tiempo les lleva hacer todo eso? Por lo menos tres meses antes de salir al aire. Es un proceso complejo porque hay que cuidar todo, y también depende de la telenovela; no es lo mismo una de Valentín Pimpstein de los años 70, a una telenovela de él más reciente, como la de María Mercedes, de 1992, y tampoco es lo mismo una telenovela suya que una de Ernesto Alonso, de Chava Mejía, Nicandro Díaz o Carla Estrada. No se aplica el mismo proceso para todos los melodramas.

