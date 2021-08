VIDEO: Altair Jarabo se casó en Francia, ¡pero también tuvo una boda en el Estadio Azteca!

Altair Jarabo vivió el que quizá sea sueño de muchas mujeres, pues se casó en un castillo en Francia, pero sus fans tienen buena memoria y recordaron que también tuvo otra 'boda' majestuosa.

La fastuosidad de la ceremonia en la que reunió a varios amigos en Francia es quizá algo a lo que Altair está acostumbrada, pues hasta en la ficción la tenían muy bien consentida.

Y es que con su personaje de 'Valeria' en 'Al diablo con los guapos', la actriz tuvo una boda en el coloso de Santa Úrsula, el Estadio Azteca. Una triple boda ocurrió en aquella cancha, cuando Altair, Allisson Lozz y Margarita Magaña se casaron en la telenovela.

Ricardo Margaleff fue el actor con el que Altair Jarabo se casó en el Azteca, ante decenas de invitados congregados en aquella telenovela de 2007.

Pero la realidad supera la ficción. Altair Jarabo encontró en el empresario Frédéric García al hombre perfecto para casarse en Francia.

Con 20 años de diferencia, la actriz nos contó que no piensan tener hijos por el momento: "Es una opción. Mi compromiso con Frédéric se dio muy rápido, entonces, quiero pasar una temporada sola con él, sin responsabilidades. Además, soy sincera: aún no he escuchado el llamado de la naturaleza. Quiero pensar que vendrá, y claro que él está superpuesto, pero no lo veo pronto".

