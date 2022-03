Tronaban las lámparas del set": telenovelas embrujadas que dejaron huella en Televisa

Todos hemos escuchado historias de fantasmas o espíritus aparecidos que nos ponen los pelos de punta, e igualmente hay quienes las hemos enfrentado en carne propia. Entre los famosos hay también quienes han vivido experiencias paranormales y hasta dentro de Televisa han ocurrido historias que te dejarán... ¡helado de miedo!

En El maleficio (1983) ¡se caía el cuadro de Enrique de Martino!

La producción fue de Ernesto Alonso, y él mismo la protagonizó como Enrique De Marti- no, personaje que profesaba el culto a un demonio de nombre Bael; al contactarlo, sus ojos se encendían, lo que generaba una atmósfera demoniaca en el set de grabación y ocurrían cosas extrañas, como el hecho de que colgaban el cuadro de De Martino, y al poco tiempo se caía de la pared. Además, constantemente se apagaban las luces, se caían cosas de su lugar o simplemente desaparecían, y se veían sombras de personas y se escuchaban ruidos extraños.

Algunos actores del reparto decidieron protegerse con escapularios, medallas y crucifijos. El maleficio alcanzó gran éxito en su momento, pero no se ha podido hacer un remake. En 2018 se habló de realizarla, e incluso se especuló que Sergio Goyri la protagonizaría. Se dice que en mayo de este año iniciará grabaciones bajo la producción de José Alberto Castro.

El extraño retorno de Diana Salazar: “¡Tronaban las lámparas de los sets!”

En 1988 se grabó esta historia en la que Lucía Méndez daba vida a una joven reencarnada que poseía poderes y había sido quemada en la hoguera acusada de brujería.

Patricia Reyes Spíndola formaba parte del elenco en el personaje de Jordana, y recuerda: “La gente en la calle me detenía para alertarme sobre la magia negra y la brujería, temas que se trataban en la historia. Me obsequiaban amuletos para protegerme y me advertían que lo que hacíamos en el foro era muy peligroso, no era una cuestión de juego. Me recomendaron que dejara dulces en las esquinas del foro, y que antes de grabar cualquier escena relacionada con esos temas, rezara. Claro que lo hice… por si acaso. Recuerdo muy bien una escena en la que estaba en un trance y me retorcía; de repente, las lámparas empezaron a hacer un estruendo, como de cañonazos, una cosa impresionante que no olvidaré”.

