Todo lo que debes saber de 'Amor dividido', la nueva telenovela de Televisa con Gabriel Soto y Eva Cedeño

El descanso terminó para Angelli Nesma, productora que ha estado al frente de exitosos melodramas como María la del barrio, Abismo de pasión y Lo que la vida me robó. Después de finalizar Me declaro culpable, hace cuatro años, se dedicó tiempo a sí misma luego de estar inmersa en las telenovelas durante más de cuatro décadas. Hizo todos los cursos habidos y por haber, disfrutó su casa, compartió con su familia, hasta que llegó el momento de regresar, pues en 2021 volvió a Televisa con las pilas recargadas para producir Amor dividido, una historia de amor en la que la migración jugará un papel muy importante.

Serán 102 capítulos, y desde este lunes 17 de enero estará en la pantalla de las estrellas a las 6:30 de la tarde con las actuaciones de Gabriel Soto, Eva Cedeño, Andrés Palacios e Irina Baeva.

¿Con cuánta emoción comienzas esta aventura en Televisa? Me siento como nueva, muy contenta, descansé mucho, y me hace feliz haber regresado, aunque eso de regreso no va tanto conmigo, porque bueno, Emilio Azcárraga me dejó mi credencial y me dijo que podía presentar proyectos cuando quisiera, pero yo preferí tomarme este tiempo como sabático porque ya llevaba como 41 años muy cansados. Efectivamente, estuve entre la gente que se fue por recortes de la empresa, pero siempre tuve la puerta abierta… Cuando quería ir a saludar a alguien, podía entrar, y ahora me llamaron para trabajar, lo que me dio muchísimo gusto.

¿Qué fue lo que te llevó a pensar en una historia colombiana? Es que nosotros tenemos el acervo de Televisa, y esta novela estaba entre las historias de la empresa. Entonces, junto con Nacho Alarcón, que es mi productor asociado, nos dedicamos a leer, hasta que escogimos, asesorados por los escritores, esta telenovela. Nos gustó porque es “tradicional” pero muy actual en sus temas, pues trata de la migración, de la trata de blancas y las discapacidades. Creo que todo eso está sucediendo en este momento, y lo tocamos con pinzas porque vamos en un horario familiar. También hablamos del amor a la familia, a los hijos, a los padres, a los hermanos, y cómo se van fracturando, de repente, las familias por la migración. Es muy común ver a parejas que terminan viviendo en Estados Unidos, mientras el otro se queda en México, y el que se quedó quizá ya tiene otra familia. Entonces, todo eso lo tratamos, pero muy sutilmente.

¿Qué te llevó a escoger a Gabriel Soto y Eva Cedeño como protagonistas? El hecho de que el protagonista masculino es estadounidense y Gabriel tiene ese perfil. Eva es muy mexicana y daba con los requerimientos del personaje. Ellos hacen un triángulo con Andrés Palacios.

¿Y con quién se va a quedar Eva, con Gabriel o con Andrés? La idea es hacer dos finales, y vamos a ver. Quizás haremos una encuesta para ver con quién quiere la gente que se quede Abril.

Entonces, eres de las productoras que prefieren tener a la protagonista entre dos amores… Pues, es un poco más actual y la gente está pidiendo eso, ya estamos en otra generación, ya no somos los mismos de antes, entonces, tenemos que seguir ese canal y tratar de hacer las cosas no rápido, pero sí subiendo peldaños para que podamos igualarnos en la mentalidad del público.

¿Tienes a un villano clásico de esos que asesina y hace sufrir a media telenovela? Tengo un supervillano, es hombre y se llama Arturo Peniche. Realmente, él será tan malo como pegarle a Dios en Semana Santa. Dará mucho de qué hablar, porque después de ser galán en tantas novelas, ahora lo veremos en otra faceta.

¿Cuál será el personaje más pintoresco de la historia? Puedo decir que hay dos personajes muy pintorescos interpretados por Eugenia Cauduro y Gaby Rivero. Una es la mamá de Eva Cedeño, y la otra es la tía. Las dos se enamoran del mismo hombre, así que entre las hermanas habrá pleitos, ironías.

