"Soy adicto al trabajo": Marcus Ornellas vuelve con 'Eternamente amándonos'

El camino para Marcus Ornellas no ha sido nada sencillo, pues ha tenido que picar piedra para lograr el objetivo que hoy lo tiene posicionado como una de las caras estelares de las estrellas. A pesar de ligarse de un proyecto a otro, para Marcus cada telenovela es una oportunidad que le permite mostrar su trabajo y seguirse desarrollando como actor en una carrera que para él ha sido de mucho aguante: “No hay de otra, esta es una carrera de resistencia, de enfrentar los rechazos y entender que eso es parte del proceso del trabajo… Uno hace 20 castings para que te den sólo un call back (segundo llamado), y haces 20 call backs para que te den un personaje; el rechazo es parte del proceso, y cuando uno aprende a lidiar con eso, todo se vuelve mucho más fácil, aunque es complicado llegar a ese entendimiento. Ahora estoy contento, feliz de estar en este proyecto con gente tan talentosa, que admiro y respeto, como es la productora”. 'Eternamente amándonos' será el proyecto con el que Marcus empiece el 2023 con el pie derecho y con un personaje que, como cada uno de los que ha interpretado, le significará un nuevo reto: “Rogelio es un hombre con mucha fuerza, el jefe de la familia, porque nuestro papá falleció hace algunos años y él se queda al frente y carga con el peso de la responsabilidad que nunca pidió, pero que heredó, y tiene que hacer frente a eso; además, tiene una mamá muy fuerte, dura. En un personaje siempre hay cosas de uno, y cuando lo creas tratas de buscar las diferencias, porque las similitudes siempre van a estar, es fácil conseguirlas. En general creo que es un hombre muy paternal; yo soy así, compaginamos en ese tipo de situaciones”. Luego de haber tomado la decisión de parar por un tiempo para dedicarse a su familia, el que el papel de Rogelio haya llegado a su vida ha dejado en claro que el brasileño además de dedicado, es un adicto a su trabajo, pues no lo pensó dos veces y aceptó el reto: “Desde que terminé Mujer de nadie yo no quería hacer más novelas ese año, quería descansar y hacer teatro; hice una obra, una gira, y justo a finales de 2022, a punto de terminar, me llegó la oportunidad, hice el casting, me quedé con el personaje, y son cosas de la vida, tenía que ser para mí y estoy muy feliz. Soy workaholic (adicto al trabajo), me gusta trabajar y estar generando, me gusta sentirme útil, aunque también hay que cuidar la parte de la familia, estar presente, y voy a estarlo más ahora que estoy aquí trabajando todos los días, porque cuando estuve con la gira, que me iba una semana y regresaba, nunca estaba; mínimo ahorita llegaré a dormir a mi casa”.

“ME CONFLICTÚA PENSAR EN DIEGO METIDO EN UN SET”

Aunque disfruta cada uno de sus proyectos, uno de los talones de Aquiles de Marcus Ornellas es poder pasar tiempo en familia, dado que si él no está trabajando, su pareja, la también actriz Ariadne Díaz, es quien lo está haciendo, situación que complica la convivencia familiar; sin embargo, ambos entienden su trabajo, y eso es de gran ayuda: “La verdad es que ahorita Ariadne está trabajando y ha sido pesado, pobre Diego, porque no hemos estado tanto tiempo con él, pero siempre que podemos nos escapamos para estar juntos; siempre que puedo trato de invitarlo al set, que venga un ratito para estar con él cuando tengo escenas de descanso, así tratamos de equilibrar un poco eso”.

El hecho de ser una familia de actores, no da a Marcus la certeza de que su hijo pueda dedicarse a lo mismo, pues prefiere que viva su infancia y cuando crezca tome su decisión: “Ya que sea grandecito, si él quiere y está seguro, que empiece a estudiar a partir de los 15, antes no creo; quiero que lo tome como lo que es, una responsabilidad. Ahorita es un niño, y me conflictúa un poco pensar en Diego metido en un set ahorita, yo creo que no es lo que queremos”.

¿Y LA BODA PARA CUÁNDO?

Mucho se ha hablado de la postergación de la boda entre Ariadne Díaz y Marcus Ornellas, puesto que la pareja está comprometida desde 2018 y hasta el momento no se tiene una fecha para el enlace. En su momento la actriz ha confesado y responsabilizado al actor por el retraso, pues debido a sus múltiples proyectos no han podido comenzar con los preparativos de la boda:

“¡Ay, pregúntale a ese señor, porque él es quien está siempre ocupado!”, señaló bromeando. Ariadne Díaz comenzó su historia de amor con Marcus Ornellas en 2015, y se comprometieron en matrimonio en agosto de 2018 durante uno de los cumpleaños de la actriz.

Sigue el chisme:

Así luce la hija de Yuri adoptó a sus 45 años

Mira cómo luce actualmente 'Bruce Bolaños' de 'Matilda'

Ex esposa de Matías Novoa hace inesperada declaración sobre el actor