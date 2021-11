Sebastián Rulli confiesa lo que más le gustó de 'Vencer el pasado', rumbo al gran final

Las pruebas que le ha puesto la vida a Sebastián Rulli le han servido para tomar una actitud diferente ante la dificultad. Y es que el ser uno de los galanes más cotizados de la televisión en Hispanoamérica no lo aleja de padecer los mismos problemas que todos.

De 'Vencer el pasado' y cómo enfrenta a los haters en las redes sociales nos habla en entrevista el intérprete argentino que encabeza la nueva versión de Los ricos también lloran.

Vencer el p@sado resultó todo un éxito, ¿qué te ha dejado esta telenovela? Ha sido muy emocionante el hecho de estar en un gran proyecto después de un año de pandemia, de estar en medio de la incertidumbre, y nos tocó entender cómo es la nueva modalidad, pudiendo adaptarnos, entonces, es una maravilla saber que seguimos produciendo entretenimiento sano, con buenos mensajes para la familia, en este caso, para la mujer; me hace sentir muy bien. Yo soy respetuoso de este oficio, es un trabajo en equipo en el que cada quien tiene su área muy bien establecida, y eso hace que todo salga mejor.

¿Qué fue lo que te motivó a aceptar el personaje de Mauro? Fueron muchas cosas, primero que nada, el llamado de Rosy (Ocampo) para mí fue muy importante, ya que es una persona con la que había trabajado anteriormente y me encantó volver a hacerlo. Respeto mucho su trayectoria, su trabajo, sus éxitos. La historia me llamó la atención porque es algo nuevo, no era un remake y no iba a haber comparaciones, muy diferente a lo que había hecho antes, que era El Dragón. Me gustó poder cambiar, demostrar que no estoy encasillado, el hecho de tener un público nuevo; esto fue dirigido a una audiencia más joven, más actual, con una temática muy importante, lo digo yo que trabajo en redes sociales, vivo de ellas también, y tengo un hijo de 11 años que me gustaría entrara en conciencia del peligro y la responsabilidad del uso de estas plataformas. También me gustaron los directores, los compañeros, y el hecho de volver a trabajar con Angelique me llenó de emoción.

Este es un protagonista más apegado a la realidad… ¡Este no fue un personaje de galán! Mauro fue un hombre que tuvo que vencer su pasado, tenía una muy fuerte carga emocional en busca de justicia por sus propias manos porque no cree en la ley, por eso quería responsabilizarse con ese objetivo. Y me doy cuenta de que hay muchas personas así, pero no encuentran el comienzo ni el final del hilo. Es muy diferente a mí, yo no haría esas cosas, no me manejo de esa manera, no le encuentro justificación a ese tipo de personalidades, y me llamó mucho la atención poder darle vida a alguien completamente diferente a mí.

Y habrá sido un desafío repetir con Angelique, porque la gente quizás esperaba algo distinto en ustedes… Creo que hubo gente que ni siquiera nos esperaba (risas), y eso también es un reto. Creo que generó controversia, no lo teníamos planeado, no fue una propuesta nuestra, eso también está muy padre, convencernos a cada uno por separado, pero fue una coincidencia, y que nos unan a mí me encanta; siempre lo he dicho, Angie ha sido de mis mejores compañeras, de las actrices que más admiro, que me encanta ver, que disfruto tanto fuera o dentro del set, y es más aprendizaje para mí, más gozo.

¿Sientes que se fortalecieron más como pareja? Sí, hay muchas parejas que al pensar en el simple hecho de estar todo el día juntos no lo ven así, pero en nuestro caso, por suerte ha sido perfecto. Ahora que hablábamos de las redes sociales, ¿qué es lo peor que te ha pasado en esas plataformas? Quizás el ser juzgado; creo que a todos nos toca en algún momento, no sólo a nosotros los famosos. A veces puedes agradar, y otras no. Pienso que lo más importante es no perder la autoestima, saber quiénes somos, qué es lo que pretendemos y no confiar ciegamente en los comentarios que nos afectan. Hay que ser conscientes y responsables de lo que uno comparte y saber cuáles son las consecuencias.

