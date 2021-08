¡Se casó sin amor! Gala Montes vivió un infierno en la ficción de 'Diseñando tu amor'

En una locación ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec, los personajes de Gala Montes y Chris Pazcal contrajeron matrimonio luego de que Martha Julia, en la piel de Patricia, chantajeara a la protagonista con llevar a la cárcel a su hermana (Ale Müller) si no se casaba con Ricardo, su hermano.

Desde las 9 de la mañana, el equipo de producción se instaló en una casa de avenida Las Palmas, donde recrearon el hogar de Sergio Goyri (Guillermo Vargas Mota), quien acompañó a Valentina en esta ceremonia que tuvo sólo cuatro invitados.

“ME SIENTO EL CENTRO DE ATENCIÓN”: GALA

“Yo estoy contento con Gala porque es una estupenda actriz, una gran compañera. Leo en las redes sociales que a la gente no le gusta mi personaje, y eso habla de que lo estoy haciendo bien; también me agrada que la gente se identifique con los personajes de la novela, sobre todo con Valentina, que es una heroína, una mujer empoderada”, dijo Pazcal, bisnieto de la fallecida actriz Magda Guzmán.

Por su parte, Gala Montes, aseguró que disfruta mucho este tipo de escenas, pues “una se siente el centro de atención, con este vestidazo; me gusta ponerme de acuerdo con las chicas de vestuario, con los chicos de maquillaje, es muy divertido ese proceso”.

Para la joven de 21 años, casarse no es un sueño, “si pasa, bien, y si no, también. Tengo otros sueños. No creo que eso me realice, casarse tiene que ser con la persona que amas, que te complementa, con la que quieres formar una familia, pero una boda es más que un evento”.

Finalizan grabaciones

El melodrama que produce Pedro Ortíz de Pinedo y que lidera la sintonía en las tardes de las estrellas, finaliza sus grabaciones en la Ciudad de México, por lo que algunos actores ya han anunciado que terminaron sus compromisos con el proyecto. El final de Diseñando tu amor está pautado para mediados de octubre, entrando en su lugar Volverte a ver, la nueva apuesta del productor Nacho Sada.

