Quién es quién en 'Mi camino es amarte', la nueva telenovela de Televisa

Mi camino es amarte es la telenovela que se estrenó este lunes 7 de noviembre a las 20:30 horas por las estrellas, en sustitución de Vencer la ausencia, presentando una trama en la que el valor de la familia se llevará todo el peso.

Aquí veremos a un héroe en toda la extensión de la palabra: Guillermo “Memo” Santos Pérez, un hombre de convicciones firmes que se gana la vida conduciendo su tráiler. Además de ser amoroso con su familia, desea formar un hogar al lado de Úrsula, una mujer con un oscuro pasado a quien le acaba de pedir matrimonio. Todo parece marchar en orden cuando se entera que Olivia, su exnovia, tuvo una hija suya y le pide que la busque en casa de Daniela Gallardo y Fausto Beltrán, los padres adoptivos de Isabella. Guillermo, dispuesto a conocer a la niña, acude a casa de la familia Beltrán, donde es confundido con el nuevo asistente de Daniela, una mujer con clase, exitosa como paisajista, pero que ha visto truncado el sueño de ser madre biológica.

Memo Santos - Gabriel Soto

“Mi vida siempre fue estar de carretera en carretera, soñé con formar una familia, como la que me dieron mis padres y pensé que se me iba a hacer realidad junto a Úrsula, pero el mismo día que le pedí casorio, la vida me sorprendió dándome el mejor regalo, Isabella. No sé por cuántas carreteras tenga que pasar, pero sólo sé que un día mi viaje terminará y que primeramente Dios, los caminos del amor me encontrarán”.

Daniela Gallardo - Susana González

Mi dolor más grande fue haber perdido a tres bebés, nunca pude ser madre biológica hasta que llegó a mi vida, de forma inesperada, la pequeña Isabella, ella es quien le da luz a mi mundo; como muchas mujeres vivo en un matrimonio casi perfecto, es como si lo tuviera todo, pero nadie sabe cuánto se sufre hasta que un día toca a tu puerta el amor”.

Isabella Beltrán - Camille Mina

“Siempre tuve la suerte de tener a los mejores papis del mundo mundial, pero un día me enteré que mi mamita murió cuando nací y que soy adoptada, por eso estoy con la mejor familia, sé que mi mamita me cuida desde las estrellas, pero quiero saber quién es mi papá biológico e hice un plan con Mono Man y súper Memo el trailero, mis mejores amigos, para que me ayuden a encontrarlo”.

Fausto Beltrán - Mark Tacher

“Hice todo para que mi padre me reconociera y como el torpe nunca lo pudo ver, tomé las medidas necesarias para convertirme en su heredero, el precio que estoy pagando es grande, ya que tengo que soportar a la aburrida de mi esposa y a la insoportable de mi hija, pero siempre encuentro la forma de salirme con la mía, y ésta no será la excepción”.

Juan Pablo Gallardo - Rodrigo Brand

“Soy el hermano menor de Daniela y tío de Isabella, mi pasión más grande en la vida es el deporte, amo la disciplina que debo mantener para ser un clavadista destacado y algún día convertirme en medallista olímpico. Conocí a una joven de la que estoy enamorado, la diferencia de clases sociales a mí no me importa, prefiero ver los valores y sentimientos de una persona, eso es lo que realmente vale la pena. Juntos lograremos cosas increíbles, porque sólo una desgracia podría separarnos, y eso no va a suceder”.

FAMILIA SANTOS

Humberto Santos - Sergio Reynoso

“Viví en el tráiler conociendo los lugares más chulos de México, pero mi Martina y mi familia me necesitaban y dejé las carreteras por ellos. Mi Martina se fue, pero Amparo tomó las riendas de los Santos y unidos siempre hemos estado, yo me siento satisfecho de ver la familia tan bonita que tengo… pero sigo extrañando a mi mujer como el primer día y el volverme a enamorar lo veo retedifícil, pero sé que todo puede suceder”.

Amparo Santos - Mónika Sánchez

“La vida ha sido bien dura conmigo, me quedé a cargo de mis hermanos desde chamaca, del restaurante, me casé y tengo tres hermosas bendiciones y un esposo al que amo, pero que me ha sacado canas verdes. No es fácil ser una mujer honesta y leal a lo que mis padres me enseñaron, pero me esfuerzo todos los días pa’ no defraudar a los míos, porque verda’ de Dios que la familia es la base de la felicidad”.

Leonardo Santos - Julián Figueroa

“Soy el más chico de los hermanos Santos. Mi santa madre murió cuando yo era bien chiquillo, pero mi padre y mis hermanos están junto a mí siempre. Aunque mi familia es de traileros yo quiero ser un cantante de esos bien famosotes, na’ más que a mi papá pues no le cuadra la idea, yo sé que algún día lo conseguiré. Hay una muchacha bien chula, quien se convertirá en mi inspiración pa’ escribir mis canciones”.

FAMILIA ZAMBRANO

Sebastián Zambrano - Carlos Said

“Soy Sebastián Zambrano y, real, lo que más me importa en la vida es cuidar el medio ambiente, mi padre Eugenio y mi hermana Karen están en sus rollos; en el fondo la ausencia de mi madre me ha dejado un dolor muy profundo que prefiero esconder. Conocí a una chava bien rarita, nada que ver conmigo, pero creo que ella, si le echa ganitas, le puede dar sentido a mi vida”.

Karen Zambrano - Ximena Herrera

“Soy una mujer destinada a hacer sufrir a Daniela Gallardo, he estado enamorada de Fausto desde que éramos compañeros en la Universidad. Tengo un hermano y padre que me resultan bastante aburridos. Mi único objetivo en esta vida es lograr que Fausto deje a la tonta de Daniela y así, él y yo podamos ser felices”.

Eugenio Zambrano - Leonardo Daniel

“Después de haber perdido a mi esposa, a la madre de mis hijos, al amor de mi vida, he quedado en una profunda soledad. La responsabilidad de ser padre me ha mantenido de pie, y es por ellos, por Karen y por Sebastián, que sigo adelante con una vida llena de culpas, pero con un amor incondicional hacia mis hijos”.

FAMILIA HERNÁNDEZ

Úrsula Hernández - Sara Corrales

“César y yo nos casamos, pasábamos la vida robando en las carreteras hasta que un día me cansé y me fui pensando que jamás lo volvería a ver. Entonces conocí al Memo y me enamoré de él, todo iba bien, pero un día llegó la lagartija de Daniela y ahora se quiere robar a mi hombre, nomás que se va a topar con pared, porque lo que es mío nadie me lo quita”.

Macario Hernández - Alberto Estrella

“Soy esposo de la Amparo, mi brujer, la buena porque ya saben que pos donde hay billetes es donde me gusta andar. Soy a todo dar, na’ más tengo por ahí un detalle, y es que me gusta harto la apostadera y luego eso me mete en broncas. Mi vida no es fácil, estoy bien solicitado y, ¿a quien le dan pan que llore?”.

César Ramírez - Alfredo Gatica

“La Úrsula se fue de mi vida, sin decir adiós, y no pensó que el tío Macario, por unos centavos, me vendería su ubicación. Ella ya me da igual, pero mi silencio le costará, dice que ahora ama al Memo, pero seguro no lo estoy, esa morra tiene algo que me interesa mucho, por lo que voy a sacarle mucho money, porque a ella le encanta estar entre mis brazos y como me abandonó a la mala, va a wachar que quien se mete conmigo la paga”.

Aarón Peláez - Fabián Robles

“Soy la mano derecha de Fausto, siempre incondicional, guardo en silencio sus más sucios secretos, y muchas veces me ensucio las manos por él, pero todo tiene un límite, estoy harto de sus humillaciones, y como él sólo me engaña con promesas falsas, buscaré la forma de que las cumpla, o me convertiré en su peor enemigo”.

