Qué tienen en común 'Los ricos también lloran' y 'María la del barrio'

El próximo lunes 21 de febrero llega a las estrellas la nueva versión de 'Los ricos también lloran' protagonizada por Claudia Martín y Sebastián Rulli. Pero esta producción de Carlos Bardasano nos hace recordar dos telenovelas que marcaron época en sus momentos, la homónima de 1979 y 'María la del barrio'.

Verónica Castro y Thalía, acompañadas por Rogelio Guerra y Fernando Colunga, respectivamente, dieron vida a la heroína de la historia y ahora será el turno de Claudia Martín, acompañada por un gran elenco que incluye a Guillermo García Cantú, Azela Robinson, Víctor González, Henry Zakka, Diego Klein, Alejandra Barros y Fabiola Guajardo, quien dará vida a 'Soraya Montenegro'.

Pero justamente ese personaje antagónico tan icónico quizá confunde al público sobre en qué telenovela está basada la nueva 'Los ricos también lloran'. Quizá las nuevas generaciones conocen a 'Soraya' por ser una reina de los memes en redes sociales, y tal vez ni sabían que hace 40 años Verónica Castro hizo historia con 'Los ricos también lloran'.

Se trató de una telenovela tan exitosa que se abrió paso en el extranjero. Fue la primera producción mexicana en ser transmitida en Brasil, y también en España. En China triunfó con un título traducido a 'Lleno de frustraciones' y también convirtió a Verónica Castro en una super estrella en Rusia, país en el que fue recibida con los máximos honores.

"Cuando llegué al aeropuerto de Moscú, quedé impactada; no se podía pasar, estaba todo cerrado, custodiado. Había miles de personas. Estaban ahí todas las televisoras, no me explicaba lo que estaba pasando, porque ni siquiera me conocían. Pronto entendí que no era a mí a la que recibían así; era a Mariana, y ya había pasado mucho tiempo desde que había grabado Los ricos también lloran", ha dicho Verónica Castro.

El fenómeno se repitió en los años 90, con 'María la del barrio'. La culminación de la 'trilogía de las Marías' que convirtió a Thalía en otra leyenda de las telenovelas. Angelli Nesma produjo esa versión basada en 'Los ricos también lloran'. Pero conforme avanzó la trama, también el éxito, y la necesidad de alargarla tanto como se pudiera.

Eso tiene en común 'María la del barrio' y 'Los ricos también lloran' de 1979. Ambas producciones tuvieron que durar más tiempo debido al rotundo éxito. Original de Inés Rodena, la versión con Verónica Castro fue una adaptación de María Zarattini en su primera etapa, pues renunció cuando el productor Valentín Pimstein decidió alargar la historia y ella insistía en que ya no se podía; así que en su lugar entró Carlos Romero con la idea de tomar otra historia original de Inés Rodena, llamada 'Cuando se regala un hijo'.

Si viste 'María la del barrio' seguramente recuerdas que Thalía perdió la razón y regaló a su hijo 'Nandito' en el parque a 'Agripina' (Carmen Salinas). En ambas telenovelas, la antagonista muere, 'Soraya' (Itatí Cantoral) y 'Esther' (Rocío Banquells).

Sin embargo, en el caso de 'María la del barrio' la historia se alargó aún más, por lo que decidieron revivir a 'Soraya' tras la caída que sufrió; así vimos que la malvada se recuperó y terminó casándose con 'Oscar Montalbán', el padre de 'Alicia'... sí, la famosa "maldita lisiada".

La nueva telenovela de 'Los ricos también lloran' prometió no durar tanto, pero se sabe que mezclará las historias que ya conocemos. De hecho, Fabiola Guajardo ya confirmó que en su interpretación de la nueva 'Soraya' sí grabará la icónoca escena de la "maldita lisiada".

"Sí, sí grito 'maldita lisiada' no una vez, sino varias veces, pero hay una sorpresa enorme que les va a encantar y lo van a disfrutar muchísimo", dijo Fabiola en una conferencia de prensa.

Así que está todo listo para el estreno de 'Los ricos también lloran', ¿crees que logre el éxito de sus antecesoras?

