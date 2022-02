"¡Qué machista!": Esto es lo que Paola Núñez piensa de 'Amor en custodia' y 'Pacheco'

Al terminar 'Ventaneando', TV Azteca transmite la repetición de la telenovela 'Amor en custodia', que entre 2005 y 2006 gozó de gran popularidad en gran parte por la relación de 'Barbie Bazterrica' con 'Nicolás Pacheco'.

Paola Núñez y Andrés Palacios saltaron a la fama y desde entonces han gozado del cariño del público. Así que con las retransmisiones, los fans le envían mensajes a la actriz para contarle lo que sucede en la trama.

Fue entonces que Paola decidió compartir su reflexión sobre lo que ocurre con su famoso personaje, pues actualmente no está de acuerdo con las decisiones que las mujeres tomaban en aquella época.

Muchas cosas han cambiado en 17 años y se nota con lo que Paola resaltó:

"A todos los que están viendo Amor en Custodia y que me escriben y me cuentan lo que está pasando en la novela, veo todos los memes y estoy totalmente de acuerdo con todos ustedes, ¡qué machista era la novela! ¿no? Ahí las mujeres rogándole todo el tiempo. Pacheco estuvo con todas.

"Todas rogándole a Pacheco. Bárbara le aguantó de todo a Pacheco ahora que se casó con Tatiana. Ay no, wow, por qué, por qué tan machista. O sea, yo ya hubiera dejado a Pacheco hace 70 mil años, no se merece a Barbie. WTF".

Cabe recordar que Paola Núñez sigue abriéndose camino a nivel internacional. Apenas en diciembre fue confirmada como parte del elenco de 'The fall of the house of Usher', donde compartirá créditos con Henry Thomas, el inolvidable 'Elliot' en la película 'E.T.'.

