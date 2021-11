Pedro Prieto tarda tres horas en convertirse en 'Marlene'

Pedro Prieto asumió un gran reto cuando aceptó dar vida a Gonzalo Saavedra “Gocha” en S.O.S Me estoy enamorando, pues por el día este personaje es un abogado exitoso, y por las noches se convierte en una drag de nombre Marlene.

Aunque el actor español compartió con TVyNovelas que no ha sido fácil, admitió que ha sido muy gratificante.

¿Cómo te has sentido en la piel de Marlene? Ha sido una locura; es la primera vez que hago un personaje así en una telenovela, y ha sido un gran reto porque Gonzalo Saavedra “Gocha”, mi personaje, es abogado por el día, pero por las noches se transforma en drag, ¡se convierte en Marlene! Es un gran personaje, me encantó desde que me hablaron para la prueba; desde el momento en que Lucero Suárez me llamó, dije inmediatamente: “¡Jalo!”, quería salir de mi zona de confort y demostrar que soy actor, que puedo interpretar a alguien completamente diferente a mí.

Pedro Prieto

¿Qué ha sido lo más difícil de tu transformación? No lo sé, ¡todo! De verdad, mis respetos para las mujeres que usan tacones, porque ya sé qué se siente que te duelan los pies por traerlos, y también ahora sé el placer que se siente cuando te los quitas. Además, la parte del maquillaje también es complicada por las horas que hay que dedicarle para estar divina en un show; hay mujeres que se maquillan a diario en su vida normal… En fin, todo tiene su chiste: las pelucas, los vestidos, los movimientos… En mi caso, para este personaje, que está en el mundo drag, también trabajé mucho en la expresión corporal, porque es un personaje que está dentro de otro, es decir, Marlene es una persona que vive dentro de Gonzalo.

¿Cómo te preparaste para lograrlo? Tuve que ensayar mucho con los tacones, escuché mucho a los directores y además tuve la oportunidad de convivir con algunas drags; Deborah “La Grande”, por ejemplo, me invitó varias veces al Cabaretito, que está en la Zona Rosa, y también vi muchos shows que se hacen en la Ciudad de México, entonces, todo eso me ayudó a conocerlas y sentir lo que sienten, a saber por qué se suben a un escenario. Ha sido muy complicado, pero también muy gratificante.

¿Qué aprendiste de su mundo? Que hay que tener mucho valor y coraje para mostrarse tal como son arriba de un escenario, a pesar de lo que piensen los demás, porque es algo maravilloso, son shows llenos de alegría y despreocupación, de música y de arte, y no hacen daño a nadie, todo lo contrario, creo que nos aportan mucha sensibilidad.

¿Cuánto tiempo te lleva caracterizarte? ¡Uff!, mis respetos para todas las mujeres que se alistan para una boda o 15 años. Les cuento que, por ejemplo, en un llamado en el que estuve desde las 5:30 de la mañana, me tardaron entre dos y tres horas en maquillaje, porque entre las sombras de los ojos, las pestañas, la peluca... y todo, ¡es una locura! Además, ahí no acaba todo, porque luego viene la desmaquillada, eso no lo dice mucha gente, pero también tiene su chiste, esa vez, ¡la brillantina me duró como tres días (risas)!, pero me está encantando mi personaje porque tiene mucho qué decir y además va en toda la telenovela, así que hay mucho de Gonzalo por descubrir todavía.

