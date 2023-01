No actuaba... IMITABA: El secreto de Itatí Cantoral para ser 'Soraya Montenegro'

Nadie puede negar que 'Soraya Montenegro viuda de Montalbán' es una de las villanas más icónicas de las telenovelas mexicanas, y aunque el mérito se lo lleva Itatí Cantoral, también habría que reconocer a Beatriz Sheridan y aquí te decimos por qué.

Además del talento como actriz de Itatí, gran parte del éxito de la villana de 'María la del barrio' se debe a su forma de hablar, look, personalidad y frases inolvidables como "¡¿Qué haces besando a la lisiada?!"... Pero también se debe a que fue dirigida magistralmente por Beatriz Sheridan, quien tenía una larga trayectoria como actriz en cine y televisión, con telenovelas como 'Vivir un poco', 'Rosa salvaje' y 'Alondra'. Como directora de escena, destacó su trabajo en 'La Usurpadora', 'Simplemente María', 'Rosa Salvaje', 'Rosalinda, 'Carita de Ángel' y la trilogía de Thalía, 'María Mercedes', 'Marimar' y María la del barrio'.

Así que cuando llegó Itatí Cantoral a la producción de 'María la del barrio', no tuvo más que aprender de Beatriz Sheridan. La actriz lo contó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, donde recordó que ella hizo casting para ser la protagonista, pero en cambio la eligieron como la villana 'Soraya'.

Tras cambiarle el look, Itatí reconoce: "Fue el minuto que cambió mi destino, ese personaje de 'Soraya'... ¡maldita lisiada!".

"Beatriz Sheridan era la directora, no sabes cómo me amó, ¡qué actriz, qué brillante, qué mujer! Ella se moría de la risa y se te quedaba viendo, yo estaba inexperta, recién empezando mi carrera y Beatriz Sheridan me decía 'ponte ahí, tú veme, imítame'. Me hacía que hiciera la voz más gruesa. Y ella hacía la escena, y me decía 'tú, imítame'. Y como yo quería ser muy disciplinada, ni opinaba y la imitaba, y ('Soraya') se robó la novela ", relató Itatí Cantoral.

El resto es historia. Fue tal el impacto de 'Soraya' que luego de su muerte original al caer de un edificio, la tuvieron que 'revivir' para que volviera a hacer de las suyas. Fue así que se rehabilitó, se casó con el padre de 'Alicia' (la maldita lisiada) y enamoró a 'Nandito' para vengarse de 'María la del barrio'. Finalmente murió en un incendio, pero después de un cuarto de siglo, perdura en la memoria colectiva.

Aquí puedes ver un poco de la trayectoria de Beatriz Sheridan:

