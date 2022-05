Nace un galán: Diego Klein, el nuevo rostro de las telenovelas que comenzó en España

Como en su momento lo hicieran Gabriel Soto y Sebastián Rulli, Diego Klein se perfila como el nuevo galán de la televisión mexicana. La simpatía que derrocha, combinada con una sonrisa y un marcado abdomen, hacen que se meta en el bolsillo a todos los televidentes de Los ricos también lloran; es el diamante en bruto que pulió el productor Carlos Bardasano.

Pese a que en los melodramas está comenzando a construir su carrera, ya tiene una trayectoria labrada en España, donde estudió actuación y dio sus primeros pasos en series y teatro. No todo ha sido color de rosa, confiesa Diego a TVyNovelas, que la sufrió bastante en Europa, y aunque estaba reacio de volver a México para trabajar, una vidente le leyó las cartas y le auguró muchas oportunidades de trabajo en su país natal, y pues… el buen hijo siempre regresa a casa.

¿Cómo te sentiste trabajando en Televisa por primera vez? Me recibieron mejor que en mi casa. Yo no había tenido el gusto de actuar en Televisa, he trabajado en producciones de otros países, pero siempre había sentido el gusanito de querer entrar a Televisa, y se me dio con Los ricos también lloran; siento que me gané la lotería.

Tu hermano en la historia es Sebastián Rulli, y tu mamá Alejandra Barros, ¿te sientes arropado por estas estrellas de la televisión? Sí, claro; yo llegué al set por primera vez muy nervioso, pero luego de ver el grato recibimiento de personas que tienen una carrera y una historia muy bonita, me lleno de satisfacción. Los buenos actores siempre son gente humilde que te recibe bien porque sabe que es un trabajo en equipo, son personas que saben cómo cuesta conseguir las cosas, entonces tienen esa humildad de recibir al nuevo en vez de hacerle la guerra.

¿Cuántos años tienes de carrera dentro de la actuación? Llevo alrededor de 10 años haciendo teatro, y hace cinco empecé a hacer series y películas en España. Aquí en México sólo había hecho series y teatro musical, esta es mi primera telenovela.

Tu caso de carrera es distinto, de España saltas a México, como mucha gente salta de México a Europa, ¿qué fue lo que te llevó temporalmente al país ibérico? Yo estudié en España; me fui un poco a la aventura, y de repente me metí en una escuela de actuación y decidí hacer mi carrera en Europa para dejar el nombre de México en alto. Yo estaba muy reacio, sólo quería hacer carrera en Europa, por eso no había hecho ningún casting en México, hasta que un día me fui a leer las cartas y una señora me dijo que ella veía mucho trabajo, pero en mí país (risas), entonces le hice caso y comencé a audicionar en México; grabé primero una serie y luego entré a Los ricos también lloran.

¿Estás en México gracias a una vidente? Sí, qué pena, pero es la historia real.

¿Cómo puedes calificar el mercado español o europeo? ¿Es más difícil o es igual al mexicano? Es muchísimo más complicado, hay menos producciones, muchísimo menos oportunidad; en cuanto a los actores nuevos, no hay muchas puertas abiertas, y menos a latinos.

Hay ciertos estereotipos qué cumplir, y no todos caben en el mercado… Totalmente; si buscan a un mexicano, buscan el cliché del mexicano y nos ponen en un sitio donde siempre seremos los que vamos a robar, los inmigrantes e ilegales… Creo que a ellos les falta todavía asumir que tienen una xenofobia y un racismo latentes, y deben tratar de hacer algo. Yo tuve que aprender a hablar español como los españoles para tener oportunidades.

¿Llegaste a ver la versión original de Los ricos también lloran o María la del barrio? Tengo recuerdos de María la del barrio cuando estaba chiquito, pero no de Los ricos también lloran; cuando tuve que hacer el casting investigué, y me di cuenta del monstruo que era, fue la telenovela que posicionó a México en el mundo.