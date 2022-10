"Mi mamá fue 'La Chule'": Ana, Emiliano y David sobre trabajar con Aracely Arámbula en 'La Madrastra'

En la nueva versión de La madrastra, que finalizará este viernes 21 de octubre, tres jovencitos fueron escogidos por la productora Carmen Armendáriz para interpretar a los hijos de la protagonista: Aracely Arámbula.

Cada uno, con personalidades distintas, dentro y fuera de la historia, se despide de la telenovela con el mejor sabor de boca, pues como esponjita absorbieron un poco de la experiencia que convierte a La Chule en una de las actrices favoritas de la audiencia. Aprendizajes, grandes momentos y anécdotas llenaron la maleta de estos chicos que al salir del foro 11 de Televisa San Ángel dijeron adiós a uno de los mejores viajes profesionales que han hecho en sus vidas.

Ana Tena, tan explosiva como su papel en el melodrama, admite que Lucía ha sido una ventana para que la gente pueda ver lo que es capaz de hacer frente a las cámaras. Emiliano González, con la misma dulzura de su personaje, dice estar listo para traspasar fronteras con su oficio, mientras que David Caro Levy fue más distante y, a través de pocas palabras, se confiesa orgulloso con el trabajo que realizó en la pantalla de las estrellas.

David Caro Levy: “La humildad se valora y se toma como ejemplo”

Tiene 25 años y estudió interpretación en México y España. Uno de sus primeros trabajos en Televisa fue La rosa de Guadalupe, luego actuó en Yago, La jefa del campeón y La reina soy yo. Fue hijo de Sandra Echeverría en su papel de María Félix y ahora otra famosa de la pantalla lo cobijó: Aracely Arámbula. “El papel fue un reto, pero sobre todo mucha alegría, porque tenía tiempo sin hacer novela en Televisa, entonces fue una muy buena oportunidad para regresar. Tuve unos hermanos increíbles en la novela y los extraño, estoy por verlos porque hicimos muy buen equipo, nos divertimos mucho. A Aracely se le aprende bastante, tiene los pies bien puestos en la tierra a pesar de lo reconocida que es, la humildad se valora y se toma como ejemplo. Espero, en un futuro, hacer personajes protagónicos, seguir creciendo con disciplina y esfuerzo”, afirma el joven, quien dio vida a Hugo.

Emiliano González: "De Aracely admiro su forma de llorar en escena"

Salido del grupo musical LemonGrass, este jovencito de 20 años que venía de interpretar al hermano de María Félix en la bioserie que produjo Carmen Armendáriz nos contó: “Esta fue mi primera telenovela. Encontrar la psicología de Rafael no fue fácil porque es un chico que sufre de esclerosis múltiple, entonces había que entenderlo bien y canalizar su padecimiento. Cuando comencé a trabajar en el personaje, me recomendaron que partiera de cero y no viera nada, eso fue lo mejor. Con David y con Ana me la llevé de maravilla, les aprendí mucho porque son compañeros que ya traían experiencia y eso ayuda. De Aracely admiro lo orgánica que puede llegar a ser para las escenas de llanto, porque es sorprendente cómo se involucra en la situación y suelta las lágrimas”.

Ana Tena: "Marca un antes y un después en mi carrera"

La joven de 18 años interpretó a Lucía y nos cuenta el lugar privilegiado que tiene La madrastra en su corazón. “Este es un proyecto muy especial, de hecho, me atrevo a decir que marca un antes y un después en mi carrera. Fue increíble compartir escenas con estos grandes actores de los que yo era fan antes, me encantó conocerlos y darme cuenta que son unas bellas personas. A mis hermanos los amo, David y Emiliano son excelentes compañeros, muy lindos y caballerosos, van a ser mis hermanos para toda la vida. Aracely es muy linda, tanto por dentro como por fuera, me tocó una mamá guapísima, ama lo que hace, me enseñó muchas cosas, la adoro porque siempre se preocupó por nosotros, fue atenta, preguntaba si necesitábamos algo y estuvo dispuesta a ayudarnos en cada escena”.

UN FINAL IMPERDIBLE

Luego de un poco más de dos meses, la telenovela llegará a su desenlace este viernes 21 de octubre, despejando todas las dudas alrededor del asesinato de Nicolás, interpretado por Gabriel Soto en el primer capítulo. Marcia (Aracely Arámbula) no descansará hasta encontrar al responsable del sufrimiento que pasó encerrada en prisión por 20 años. Sus cuñadas, así como las amigas de su esposo y sus maridos son los principales sospechosos del crimen que marcó el principio de la historia.

